Вступление главы боевиков «ДНР» в «Единую Россию»: какие риски это несет для Украины

В самопровозглашенной "ДНР" начались более активные политические телодвижения в сторону России. Об этом свидетельствует решение главаря боевиков Дениса Пушилина стать одним из членов провластной российской партии "Единая Россия". Сообщается, что та как раз агитирует в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, что запланированы на сентябрь. "Комментарии" спросили у экспертов, о чем говорят такие действия Кремля и какие риски ситуация несет для Украины.

Глава "ДНР" Пушилин хочет стать членом партии "Единая Россия". Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Речь может быть о гибридной интеграции ОРДЛО в Россию

Политический эксперт Дмитрий Воронков предполагает, что Пушилин хочет перебраться на уровень повыше. И всячески выслуживается перед Кремлем.

"Другое дело, насколько интересно это Кремлю. С одной стороны, с точки зрения стратегии электорального привлечения всё логично. В "ДНР" у него немало сторонников и Пушилин наверняка может рассчитывать на поддержку большинства. Что якобы в копилку "Единой России". С другой стороны — это вызовет новые вопросы и претензии со стороны Украины, а то и западного мира", — прогнозирует политэксперт.

По словам специалиста, Кремлю, скорее всего, это не слишком нужно, с учетом того, что "единороссы" — и так фавориты российской политики в силу отсутствия политического плюрализма и конкуренции в РФ.

"Я не вижу адекватных причин для РФ ввязывать сюда "ДНР", если только речь не идет о гибридной интеграции ОРДЛО в Россию, — говорит Воронков. — Гибридной поскольку это явно не будет на официальном уровне как с Крымом. Но как технология она способна укрепить в сознании жителей оккупированных территорий иллюзию того, что "Донбасс и Россия вместе". Делается это, чтобы не просто не утратить политический и идеологический контроль над ОРДЛО как территорией, используемой для шантажа Украины, но и усилить его".

Именно в этом, считает Дмитрий Воронков, сконцентрированы основные риски для Украины.

"Вернуть оккупированную часть Донбасса при таких раскладах станет еще сложнее. Кремль при желании может сконструировать в ОРДЛО уже относительно легитимный референдум, пригласив даже международных наблюдателей (лояльных к РФ), чтобы продемонстрировать, что люди не хотят возвращаться в Украину. И тогда в руках Кремля очередная карманная "Чечня" на территории другого государства. Даже если этого не случится, роспаспортизация ОРДЛО, привлечение их к российским выборам усиливает позиции РФ в переговорном процессе с Украиной. Кремль дает понять, что только он способен вернуть оккупированный Донбасс, даже если население не хочет", — поясняет политэксперт.

Что касается выборов в Госдуму, то вряд ли Запад их признает нелегитимными, даже если те частично пройдут в ОРДЛО. Разве что выразит возмущение, предполагает Дмитрий Воронков.

"Кремль, в свою очередь, будет парировать тем, что в ОРДЛО живут граждане России. Для этой юридической блокировки и проводилась паспортизация со стороны РФ, — отмечает эксперт. — И я думаю, что Запад этот аргумент проглотит. Что касается Украины, то мы не должны признавать ни данное голосование на территории ОРДЛО, ни легитимность таких выборов в целом".

Пушилин является для Кремля "чиновником одноразового использования"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что Пушилин, который является марионеткой Москвы, пытается доказать свою значимость и нужность для Кремля.

"И на все его подобные заявления можно было бы не обращать внимания, если бы не планы Путина на эту свою марионетку, — считает эксперт. — Намерение Пушилина вступить в провластную российскую партию "Единая Россия" означает, что ему уже обещано место в российском политическом истеблишменте. И борясь за свое вхождение туда, он будет готов сделать для Москвы все что угодно. Позабыв, похоже, что его предшественник в руководстве "ДНР" — Захарченко — тоже свято поверил, что стал (станет) частью российской номенклатуры. В итоге был устранен и о нём теперь мало кто вспоминает".

По словам Виктора Каспрука, все "руководители" оккупированного Донбасса, включая Пушилина, являются для российского руководства "политиками" и "чиновниками" "одноразового использования". А вот каким будет это "использование" — это уже совсем другое дело.

"Не исключено, что сейчас в Кремле рассматривается вариант попытки использовать Пушилина и "армию ДНР" в качестве тарана, который будет пробиваться на не оккупированную Россией территорию Украины. А Путин, если Российская Федерация начнет подобное очередное наступление на Украину, прикрываясь войсками марионеточных "республик", будет только разводить руками. Мол, во всем виновато украинское руководство, которое не хочет договариваться с "народом Донбасса". Потому в "ДНР/ЛНР" решили взять свою судьбу в свои руки. Собственно, это один из крупнейших рисков, которые готовит для Украины Путин на осень 2021 года", — предупреждает эксперт.

Как предлог для наступления может использоваться и защита "граждан РФ", ведь страна-агрессор раздала в ОРДЛО уже сотни тысяч своих паспортов.

"Москва не успокоится, пока союзники Украины из западного демократического мира не введут санкции, адекватные путинским преступлениям", — считает Виктор Каспрук.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно сдвинуть переговорный процесс по вопросам Донбасса с мертвой точки. Что говорят эксперты, читайте в нашем материале.

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