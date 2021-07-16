Вступление главы боевиков «ДНР» в «Единую Россию»: какие риски это несет для Украины

В самопровозглашенной "ДНР"
начались более активные политические телодвижения в сторону России. Об этом
свидетельствует решение главаря боевиков Дениса Пушилина стать одним из членов
провластной российской партии "Единая Россия". Сообщается, что та как раз
агитирует в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, что запланированы на сентябрь. "Комментарии"
спросили у экспертов, о чем говорят такие действия Кремля и какие риски ситуация
несет для Украины.
Глава "ДНР" Пушилин хочет стать членом партии "Единая Россия". Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Речь может быть о гибридной интеграции ОРДЛО в
Россию
Политический эксперт Дмитрий Воронков
предполагает, что Пушилин хочет перебраться на уровень повыше. И всячески
выслуживается перед Кремлем.
"Другое дело, насколько интересно это Кремлю.
С одной стороны, с точки зрения стратегии электорального привлечения всё
логично. В "ДНР" у него немало сторонников и Пушилин наверняка может
рассчитывать на поддержку большинства. Что якобы в копилку "Единой России". С
другой стороны — это вызовет новые вопросы и претензии со стороны Украины, а то
и западного мира", — прогнозирует политэксперт.
По словам специалиста, Кремлю, скорее всего,
это не слишком нужно, с учетом того, что "единороссы" — и так фавориты
российской политики в силу отсутствия политического плюрализма и конкуренции в
РФ.
"Я не вижу адекватных причин для РФ ввязывать
сюда "ДНР", если только речь не идет о гибридной интеграции ОРДЛО в Россию, —
говорит Воронков. — Гибридной поскольку это явно не будет на официальном уровне
как с Крымом. Но как технология она способна укрепить в сознании жителей
оккупированных территорий иллюзию того, что "Донбасс и Россия вместе". Делается
это, чтобы не просто не утратить политический и идеологический контроль над
ОРДЛО как территорией, используемой для шантажа Украины, но и усилить его".
Именно в этом, считает Дмитрий Воронков,
сконцентрированы основные риски для Украины.
"Вернуть оккупированную часть Донбасса при
таких раскладах станет еще сложнее. Кремль при желании может сконструировать в
ОРДЛО уже относительно легитимный референдум, пригласив даже международных
наблюдателей (лояльных к РФ), чтобы продемонстрировать, что люди не хотят
возвращаться в Украину. И тогда в руках Кремля очередная карманная "Чечня" на
территории другого государства. Даже если этого не случится, роспаспортизация
ОРДЛО, привлечение их к российским выборам усиливает позиции РФ в переговорном
процессе с Украиной. Кремль дает понять, что только он способен вернуть
оккупированный Донбасс, даже если население не хочет", — поясняет политэксперт.
Что касается выборов в Госдуму, то вряд ли
Запад их признает нелегитимными, даже если те частично пройдут в ОРДЛО. Разве
что выразит возмущение, предполагает Дмитрий Воронков.
"Кремль, в свою очередь, будет парировать тем,
что в ОРДЛО живут граждане России. Для этой юридической блокировки и
проводилась паспортизация со стороны РФ, — отмечает эксперт. — И я думаю, что
Запад этот аргумент проглотит. Что касается Украины, то мы не должны признавать
ни данное голосование на территории ОРДЛО, ни легитимность таких выборов в
целом".
Пушилин является для Кремля "чиновником
одноразового использования"
Политолог, эксперт по вопросам российской
агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что Пушилин, который является
марионеткой Москвы, пытается доказать свою значимость и нужность для Кремля.
"И на все его подобные заявления можно было бы
не обращать внимания, если бы не планы Путина на эту свою марионетку, — считает
эксперт. — Намерение Пушилина вступить в провластную российскую партию "Единая
Россия" означает, что ему уже обещано место в российском политическом
истеблишменте. И борясь за свое вхождение туда, он будет готов сделать для
Москвы все что угодно. Позабыв, похоже, что его предшественник в руководстве
"ДНР" — Захарченко — тоже свято поверил, что стал (станет) частью российской
номенклатуры. В итоге был устранен и о нём теперь мало кто вспоминает".
По словам Виктора Каспрука, все "руководители"
оккупированного Донбасса, включая Пушилина, являются для российского
руководства "политиками" и "чиновниками" "одноразового использования". А вот
каким будет это "использование" — это уже совсем другое дело.
"Не исключено, что сейчас в Кремле
рассматривается вариант попытки использовать Пушилина и "армию ДНР" в качестве
тарана, который будет пробиваться на не оккупированную Россией территорию
Украины. А Путин, если Российская Федерация начнет подобное очередное
наступление на Украину, прикрываясь войсками марионеточных "республик", будет
только разводить руками. Мол, во всем виновато украинское руководство, которое
не хочет договариваться с "народом Донбасса". Потому в "ДНР/ЛНР" решили взять
свою судьбу в свои руки. Собственно, это один из крупнейших рисков, которые
готовит для Украины Путин на осень 2021 года", — предупреждает эксперт.
Как предлог для наступления может
использоваться и защита "граждан РФ", ведь страна-агрессор раздала в ОРДЛО уже
сотни тысяч своих паспортов.
"Москва не успокоится, пока союзники Украины
из западного демократического мира не введут санкции, адекватные путинским
преступлениям", — считает Виктор Каспрук.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно сдвинуть переговорный процесс по вопросам Донбасса с мертвой точки. Что говорят эксперты, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, сколько людей пострадало из-за российской агрессии против Украины на востоке нашей страны.
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