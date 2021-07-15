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Война на Донбассе: как сдвинуть переговоры с мертвой точки

Эксперты рассказали, что блокирует дипломатический процесс переговоров насчет Донбасса и может ли помочь нам встреча "нормандской четверки"

сегодня, 16:32
Автор:

Вечканова Елена

Переговоры насчет достижения мира на Донбассе фактически не сдвигаются с мертвой точки. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, что способно их "реанимировать", и стоит ли в этом смысле рассчитывать на саммит глав "нормандского формата".

Война на Донбассе: как сдвинуть переговоры с мертвой точки

Переговоры по Донбассу находятся в дипломатическом тупике. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

К слову, подобная встреча, согласно информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, может состояться в ближайшее время. Интересно, что представители Кремля отмечают, будто дата такого заседания еще даже не обсуждалась.

ри попустительстве ОБСЕ созданы условия для отдельных делегаций "ДНР" и "ЛНР"

Один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш уверен, что переговорный процесс можно сдвинуть с мертвой точки, если привести его конфигурацию, формат в соответствие с Минскими соглашениями (МС).

"В них четко обозначено, кто является членами Трехсторонней контактной группы (в ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ), с кем Украина должна проводить консультации и согласования и по каким темам. В МС нет отдельных субъектов ОРДО и ОРЛО. Есть один участник консультаций ОРДЛО. Хотя на сегодняшний день мы имеем в Минском процессе две делегации временно неподконтрольных территорий отдельно от Луганска, отдельно от Донецка. Что само по себе уже является нарушением МС. Они не могут быть делегациями лишь консультировать и согласовывать те или иные моменты по двум отмеченным в комплексе мер темами: местные выборы и особенности местного самоуправления", поясняет Сергей Гармаш.

По его словам, то, что при попустительстве ОБСЕ созданы условия для отдельных делегаций, заводит в тупик переговорный процесс.

"В этом случае РФ может изображать из себя посредника. И, финансируя и руководя ОРДЛО, уходить от ответственности за ситуацию, за принятие решений. А если нет второй стороны, ответственной за принятие решений, а есть только Украина, то понятно, что диалога не может быть. Соответственно, не может быть прогресса в переговорном процессе", резюмирует Сергей Гармаш.

"Никаких сигналов готовности к "нормандской встрече" нет"

Политический эксперт, правозащитник Вячеслав Лихачев признался, что ему не вполне понятны цель и повестка дня анонсируемой Ермаком встречи в нормандском формате.

"Чего именно Офис украинского президента надеется достичь, кроме имитации активности и демонстрации желания вывести ситуацию из глухого угла? Сомнительно, что Россия пойдет на какие-то реальные или даже символические уступки. Даже в том, что касалось бы соблюдения устойчивого режима прекращения огня", — считает Вячеслав Лихачев.

По его мнению, в ожидании запуска Украиной Крымской платформы, Москва очевидно будет демонстрировать бескомпромиссность.

"Более того — РФ может попытаться использовать гипотетическую встречу, как еще одну площадку для давления на Киев. Как говорят в Кремле, "призвать западных партнеров оказать давление на украинскую сторону с целью выполнения Минских соглашений в понимании Москвы", — подчеркивает специалист.

При этом сама по себе возможность встречи в Нормандском формате в обозримом будущем сомнительна, отмечает эксперт.

"По крайней мере, никаких сигналов готовности к ней нет — не только из Москвы, но и из Парижа и Берлина, — говорит Вячеслав Лихачев. — Если реально думать о сколько-нибудь долгосрочной перспективе, на мой взгляд, скорее имеет смысл инициировать активизацию этой площадки после смены власти в Германии".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько человек, согласно статистике ООН, пострадали от боевых действий на востоке Украины. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как, по мнению Владимира Зеленского, можно быстро закончить войну на Донбассе.


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Источник: https://comments.ua/
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