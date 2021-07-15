Война на Донбассе: как сдвинуть переговоры с мертвой точки

Переговоры
насчет достижения мира на Донбассе фактически не сдвигаются с мертвой точки. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, что способно их "реанимировать", и стоит ли в
этом смысле рассчитывать на саммит глав "нормандского формата".
Переговоры по Донбассу находятся в дипломатическом тупике. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
К
слову, подобная встреча, согласно информации руководителя Офиса президента
Андрея Ермака, может состояться в ближайшее время. Интересно, что представители
Кремля отмечают, будто дата такого заседания еще даже не обсуждалась.
"При попустительстве ОБСЕ созданы условия
для отдельных делегаций "ДНР" и "ЛНР"
Один
из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации
на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив
Донбасса Сергей Гармаш уверен, что переговорный процесс можно сдвинуть с мертвой
точки, если привести его конфигурацию, формат в соответствие с Минскими
соглашениями (МС).
"В
них четко обозначено, кто является членами Трехсторонней контактной группы (в
ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ), с кем Украина должна проводить консультации
и согласования и по каким темам. В МС нет отдельных субъектов ОРДО и ОРЛО. Есть
один участник консультаций — ОРДЛО. Хотя
на сегодняшний день мы имеем в Минском процессе две делегации временно
неподконтрольных территорий — отдельно от Луганска,
отдельно от Донецка. Что само по себе уже является нарушением МС. Они не могут
быть делегациями — лишь консультировать и согласовывать те или иные
моменты по двум отмеченным в комплексе мер темами: местные выборы и особенности местного самоуправления",
— поясняет Сергей Гармаш.
По
его словам, то, что при попустительстве ОБСЕ созданы условия для отдельных делегаций,
заводит в тупик переговорный процесс.
"В
этом случае РФ может изображать из себя посредника. И, финансируя и руководя ОРДЛО,
уходить от ответственности за ситуацию, за принятие решений. А если нет второй
стороны, ответственной за принятие решений, а есть только Украина, то понятно,
что диалога не может быть. Соответственно, не может быть прогресса в
переговорном процессе", — резюмирует Сергей Гармаш.
"Никаких
сигналов готовности к "нормандской встрече" нет"
Политический
эксперт, правозащитник Вячеслав Лихачев признался, что ему не вполне понятны цель
и повестка дня анонсируемой Ермаком встречи в нормандском формате.
"Чего
именно Офис украинского президента надеется достичь, кроме имитации активности
и демонстрации желания вывести ситуацию из глухого угла? Сомнительно, что
Россия пойдет на какие-то реальные или даже символические уступки. Даже в том, что
касалось бы соблюдения устойчивого режима прекращения огня", — считает Вячеслав
Лихачев.
По
его мнению, в ожидании запуска Украиной Крымской платформы, Москва очевидно
будет демонстрировать бескомпромиссность.
"Более
того — РФ может попытаться использовать гипотетическую встречу, как еще одну
площадку для давления на Киев. Как говорят в Кремле, "призвать западных
партнеров оказать давление на украинскую сторону с целью выполнения Минских
соглашений в понимании Москвы", — подчеркивает специалист.
При
этом сама по себе возможность встречи в Нормандском формате в обозримом будущем
сомнительна, отмечает эксперт.
"По
крайней мере, никаких сигналов готовности к ней нет — не только из Москвы, но и
из Парижа и Берлина, — говорит Вячеслав Лихачев. — Если реально думать о
сколько-нибудь долгосрочной перспективе, на мой взгляд, скорее имеет смысл
инициировать активизацию этой площадки после смены власти в Германии".
Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, сколько человек, согласно статистике ООН, пострадали от боевых действий на востоке Украины. Подробности — в нашем материале.
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