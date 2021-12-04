Украина получит от Турции значительно больше беспилотников, чем ожидалось: с чем это связано

Турция продала Украине значительно больше боевых беспилотников Bayraktar TB2, чем предполагалось ранее. При этом в ближайшее время будут заключены новые сделки. Это вызвало "крайнюю озабоченность" у Кремля, сообщает издание Bloomberg. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эту информацию, а также оценили перспективы военно-технического сотрудничества Турции и Украины.

Беспилотник "Байрактар"

Иностранные журналисты просто не так трактуют ситуацию. И перепутали планы с действительностью

У аналитика украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова есть сомнения в том, что Украина на данный момент получила больше беспилотников Bayraktar (как пишет Bloomberg), чем заявляли наши представители. А они сообщали, что мы получили 12 единиц БПЛА: два комплекса по шесть единиц. Первый мы получили в марте 2019 года, второй – летом 2021-го. А в условиях реальных боевых действиях Bayraktar применили на Донбассе лишь в октябре этого года.

"Вряд ли были какие-то секретные договоренности и беспилотников мы закупили больше. У нас ушло довольно много времени на то, чтобы обучить соответствующие экипажи. И это нормальная практика. Мы прошли классический цикл: покупается первая партия, она осваивается, готовятся те, кто будет с ней работать. Лишь недавно в Харьковском национальном университете Воздушных Сил открыли соответствующее отделение, которое занимается выпуском операторов БПЛА. К тому же, если бы были поставки Bayraktar свыше известных на данный момент, это вряд ли удалось бы утаить. Да, поставки вооружений – специфическое дело. Но в наших политических реалиях это, скорее всего, уже афишировали бы. Для тех или иных политиков это возможность заработать определенные баллы. И еще один фактор. Bayraktar дешевле, чем подобные мировые аналоги, но всё равно – это десяти миллионов долларов. И трудно представить, что Украина одномоментно позволила себя потратить несколько сот миллионов долларов, имея весь бюджет перевооружения около 800 млн в год", – отмечает Николай Белесков.

По его мнению, учитывая выше изложенные причины, данное сообщение Bloomberg вряд ли отражает действительность.

"Скорее всего, иностранные журналисты просто не так трактуют ситуацию. И перепутали планы с действительностью, – поясняет аналитик. – Да, у нас есть амбиционные планы по наращиванию группировки беспилотников. И если мы будем иметь 36 Bayraktar – это будет самый большой вне Турции парк таких БПЛА. Это серьезно, масштабно – для противостояния на Донбассе при условии не вмешательства России. Сепаратисты, пророссийские силы с ОРДЛО не имеют на такой вызов достойного ответа. Военно-техническое сотрудничество Украины и Турции углубляется. Речь идет о создании совместных предприятий по созданию беспилотников, Центра обслуживания. Bayraktar – это как раз приемлемо по деньгам, к тому же, в одной системе собран разведывательный и ударный компонент. Система интересная. Даже сама возможность массового применения таких БПЛА уже играет свою роль. Но, подчеркиваю, индикаторов, которые позволяли был говорить о том, что мы получили больше, чем 12 систем, пока нет".

Как только РФ предложит нечто, что будет выгоднее Эрдогану, Турция начнет налаживать отношения и с РФ

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что любое усиление Украины, не только в военном, но и в политическом, экономическом, дипломатическом плане, будет вызывать обеспокоенность Кремля.

"Ибо с каждым патроном, каждой дипломатической поддержкой, каждой сильной властью цена оккупации для Москвы будет расти, – подчеркивает эксперт. – Более того, Россию беспокоит, что ее информационная кампания по "гражданской войне в Украине" и по "файлед стейт" (несостоявшееся государство, или провалившееся государство, от англ. failed state) не действует достаточно. Страны продают Украине оружие, а наша армия становится сильнее. Это раздражает, когда ты хочешь одно, а получаешь другое".

Богдан Петренко отмечает, что сотрудничество Украины в оборонке с Турцией не ограничивается только беспилотниками.

"Год назад наши страны заключили меморандум, согласно которому должны совместно строить военные корабли и турбинные двигатели. И наше дальнейшее сотрудничество с Турцией будет зависеть не от желания России, а от интересов Турции, – уверен эксперт. – Эта страна не боится отстаивать свои интересы и противостоять милитаристскому гиганту — РФ. Но это не должно нам давать ложную надежду, что Турция с нами навсегда. Как только РФ предложит нечто, что будет выгоднее Эрдогану, Турция начнет налаживать отношения и с РФ. Тем более, только за время украинско-российской войны маятник отношений между Анкарой и Москвой уже несколько раз шатался из стороны в сторону. Резюмируя: нам необходимо постоянно держать руку на пульсе жизни в Турции и понимать, где сходятся наши интересы, чтобы выставлять именно их, причем постоянно, главными в повестке дня".

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