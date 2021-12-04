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Украина получит от Турции 24 беспилотника "Байрактар": новые подробности

Страна получит новую партию беспилотников

сегодня, 10:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Турция согласилась поставить нашей стране новую партию собственных беспилотников "Байрактар". Это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Украина получит от Турции 24 беспилотника "Байрактар": новые подробности

Украина скоро получит новую партию "Байрактаров"/ фото ukroboronprom.com.ua/

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Представители этого медиа отмечают, что получили информацию из своих источников в турецком правительстве и эти данные предоставили им руководители производителя Baykar, у них давние и налаженные контакты с чиновниками. Поэтому обнародуют информацию, что Турция поставит Украине еще не менее 24 новых беспилотников уже в ближайшие месяцы.

В публикации утверждается, что поставка новых беспилотников в нашей стране предоставляет большие возможности властям Турции для оказания давления на РФ. Вместе с тем информаторы американского медиа утверждают, что наша страна приобрела у Турции "значительно больше" беспилотников, чем сообщала об этом официально.

Важна информация, что эта страна заключила новое соглашение о совместном создании космических ракет по украинским технологиям, это ракеты типа Зенит-2. Представители упоминаемого медиа придерживаются мнения, что это соглашение поможет представителям турецкого правительства при разработке собственных баллистических ракет.

Вместе с тем посол нашей страны в Турции Василий Боднар сделал заявление, что в нашем государстве смогут наладить собственное производство турецких беспилотников, которые мы покупали в этой стране. Планируется также открытие центра развития, где будет производиться ремонт этих беспилотных летальных аппаратов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган хочет вытеснить Россию из Черноморского региона: помогут Украина и Великобритания.


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Источник: https://www.bloerg.com/news/articles/2021-12-03/ukraine-buys-more-armed-drones-from-turkey-than-disclosed-and-angers-russia?utm_medium=social&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business
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