Украина получит от Турции 24 беспилотника "Байрактар": новые подробности

Турция согласилась поставить нашей стране новую партию собственных беспилотников "Байрактар". Это произойдет уже в ближайшие месяцы.

Украина скоро получит новую партию "Байрактаров"/ фото ukroboronprom.com.ua/

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Представители этого медиа отмечают, что получили информацию из своих источников в турецком правительстве и эти данные предоставили им руководители производителя Baykar, у них давние и налаженные контакты с чиновниками. Поэтому обнародуют информацию, что Турция поставит Украине еще не менее 24 новых беспилотников уже в ближайшие месяцы.

В публикации утверждается, что поставка новых беспилотников в нашей стране предоставляет большие возможности властям Турции для оказания давления на РФ. Вместе с тем информаторы американского медиа утверждают, что наша страна приобрела у Турции "значительно больше" беспилотников, чем сообщала об этом официально.

Важна информация, что эта страна заключила новое соглашение о совместном создании космических ракет по украинским технологиям, это ракеты типа Зенит-2. Представители упоминаемого медиа придерживаются мнения, что это соглашение поможет представителям турецкого правительства при разработке собственных баллистических ракет.

Вместе с тем посол нашей страны в Турции Василий Боднар сделал заявление, что в нашем государстве смогут наладить собственное производство турецких беспилотников, которые мы покупали в этой стране. Планируется также открытие центра развития, где будет производиться ремонт этих беспилотных летальных аппаратов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган хочет вытеснить Россию из Черноморского региона: помогут Украина и Великобритания.





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