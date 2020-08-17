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Украина отзывает посла из Беларуси

В МИДе обеспокоены решением Беларуси относительно передачи России боевиков ЧВК «Вагнера»

сегодня, 23:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принял решение отозвать посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Такое решение в МИДе аргументировали необходимостью оценить перспективы белорусско-украинских отношений. МИД впервые в истории отношений Украины и Беларуси приняло подобное решение.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. Также он отметил, что вызов посла в Украину никак не отразится на способности нашей страны защищать интересы своих граждан на территории Беларуси.

Украина отзывает посла из Беларуси

Глава украинского МИД также сказал, что передача боевиков ЧВК "Вагнера" России негативно отразилась на отношения Беларуси и Украины. Он также обратил внимание на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси.

Напомним, после того как Лукашенко вернул РФ боевиков ЧВК "Вагнера", часть которых воевала против Украины на Донбассе, некоторые политики заявили, что Минск исчерпал себя даже как относительно нейтральная площадка для переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли смысл для Украины искать новое место для переговоров по Донбассу и куда его можно перенести. Также эксперты рассказали, о чем могут свидетельствовать договоренности президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.


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