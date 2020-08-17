Протесты в Беларуси, передача РФ «вагнеровцев» и переговоры ТКГ в Минске: как это все отразится на Украине

После того как Лукашенко вернул РФ боевиков ЧВК "Вагнера", часть которых воевала против Украины на Донбассе, некоторые политики заявили, что Минск исчерпал себя даже как относительно нейтральная площадка для переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, есть ли смысл для Украины искать новое место для переговоров по Донбассу и куда его можно перенести. Также эксперты рассказали, о чем могут свидетельствовать договоренности президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.



Боевиков ЧВК "Вагнера" и не собирались выдавать Украине

Игра в "вагнеровцев" была обманом с самого начала, уверен политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Лукашенко время от времени пытался играть как на противоречиях между Западом и Россией, так и на антагонизмах между руководством Украины и Путина, – поясняет эксперт. – Тем не менее, он никогда бы не перешел условные красные линии и не посмел бы сделать что-то такое, что сделало бы его предателем в глазах КГБиста Путина. Поэтому надежды Украины на выдачу им части задержанных в Беларуси вагнеровцев были тщетными".

При этом, подчеркивает Вадим Трюхан, нужно учитывать, что этот пазл в украинско-белорусско-российском треугольнике был абсолютно малозначим. И даже, можно сказать, случайным.

Эксперт отмечает: "Более важно то, кто такой по своей сути Лукашенко и чьи интересы он отстаивает. Настало время четко назвать вещи своими именами. Александр Лукашенко – это марионетка Кремля, умело играющая свою роль под покровительством и за счет российского государства. А лукашенковская Беларусь – это часть так называемого Союзного государства России и Беларуси".

Поэтому Минск для проведения переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) – это абсолютно бесполезная площадка, уверен Вадим Трюхан.

"Тот факт, что за почти 6 лет, с момента проведения первых переговоров в Минске, не только не удалось достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта между путинской Россией и Украиной, а даже начать говорить терминологически одним языком, – тому подтверждения. Чтобы достичь хотя бы каких-либо позитивных результатов в переговорах, нужно переходить на нейтральную площадку. Например, в Швейцарию или Австрию. И подключать страны-гаранты по Будапештскому меморандуму – США и Великую Британию", – говорит эксперт.

По его мнению, фактическая сдача Лукашенко Беларуси Путину не должна остаться без должной и быстрой реакции Украины, Европы и не только.

"Весь демократический мир, и Украина в первую очередь, должны поддержать белорусский народ в его стремлении избавиться от тоталитарного режима Лукашенко – ради сохранения независимости Беларуси. Это отвечает коренным национальным интересам Украины", – резюмирует Вадим Трюхан.

Сотрудничество России и Беларуси не просто разорвать

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что не стоит говорить о том, что Беларусь сдают России.

"То, что после очередной ссоры Минск и Москва снова вернулись к конструктиву – это вполне логично. Не забывайте, что Россия и Беларусь союзники и состоят в ряде общих экономических и военно-политических объединениях. Разорвать это тесное сотрудничество непросто. Западу нечего предложить Лукашенко, поэтому, вполне естественно, что он снова повернулся в сторону России и возвращение "вагнеровцев" – лучшее тому доказательство", – говорит эксперт УИП.

По его мнению, ситуация с возвратом "вагнеровцев" в Россию не приведет к ухудшению отношений между Украиной и Беларусью. И тем более – не может служить поводом для переноса места встреч ТКГ по Донбассу из Минска в, например, Швецию.

Валентин Гайдай отмечает: "Вообще, не так важно, где будут происходить заседания ТКГ. Важно – решается ли что-то на них или нет. Опыт недавних переговоров показал, что Минск как переговорная площадка теряет свою актуальность. Минские соглашения не выполняются, у сторон конфликта нет доверия друг к другу, а у переговорщиков нет рычагов влияния на противоположную сторону".

А те успехи, которые мы имеем на сегодня с перемирием, связаны, по мнению эксперта, скорее не с работой ТКГ, а с альтернативными площадками.

"Ведь и представитель России Дмитрий Козак, и украинская делегация до этого посещали Берлин, где проводили переговоры, касательно мира на Донбассе, – напоминает Валентин Гайдай. – И, следует полагать, эти переговоры были успешными".

Если всё же питать надежду на реанимацию минского переговорного процесса, его результативности, то Минск действительно очень удобен для переговоров – и географически, и политически, - отмечает эксперт.

"Ведь перенеся место заседаний ТКГ, скажем, в Стокгольм в Женеву или Вену, встанет справедливый вопрос: как туда доберутся представители ОРДЛО и примет ли их вообще Европа? Беларусь же может принять всех, – поясняет Валентин Гайдай. – И только если протесты в Минске станут более массовыми и радикальными, место встречи ТКГ действительно придется перенести. Но пока для этого нет оснований и предпосылок".

Встречи ТКГ в режиме онлайн

"Большинство встреч в подгруппах Трехстороннего контактной группы сегодня происходит в режиме онлайн. Поэтому территориального фактора в переносе места заседаний ТКГ нет", – говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Но, подчеркивает он, есть вопросы, связанные с политическим ответом Лукашенко на его заявления об "украинском следе" в протестах в Беларуси. А также – с тем, что в последнее время он стал чрезмерно лояльным к Путину. И восстановлением разговоров о Союзном Государстве РФ и Беларуси.

Богдан Петренко уверен: "Украина не должна проводить даже минимум встреч на территории, контролируемой врагом. Прежде всего – из-за вопросов безопасности. Более того, война России против Украины в свое время открыла окно возможностей для Лукашенко, сделав его снова "рукопожатым" для Запада и сняв из Беларуси часть санкций. Поэтому, даже угроза вывода ТКГ из Минска создаст риски, субъектность Лукашенко будет уменьшена, он снова превратится в мирового изгоя".

Эксперт призывает не переживать о позиции России. По его мнению, именно РФ больше заинтересована в сохранении ТКГ как формата переговоров. И не потому, что они в Минске. А потому, что они из всех форматов наиболее приближают цель РФ – прямые переговоры Украины и ОРДЛО.

"Надо быть реалистами – пока что никто не будет передислоцировать ТКГ, – говорит Богдан Петренко. – Но, исходя из прямых обвинений Украины со стороны Лукашенко и вероятных угроз усиления политической и силовой присутствия РФ в Беларуси, мы должны об этом официально заявить. В частности, о том, что не будем вести переговоры на территории, которая практически контролируется Российской Федерацией. А также – на территории, где и граждане Беларуси, и иностранные граждане чувствуют себя в опасности из-за бесчеловечного отношения со стороны белорусских правоохранителей ко всем, кто выходит на улицу".

Напомним, происходящее в Беларуси совсем не похоже на то, что мы могли наблюдать в Украине в 2013-2014 годах. Последствия у белорусских протестов также могут быть совсем иные. Какие именно – спрогнозировали "Комментарии".

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