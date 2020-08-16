Массовые протесты в Беларуси: Лукашенко срочно позвонил Путину

Недельные митинги протеста в Беларуси привели к тому, что глава государства Александр Лукашенко повторно созвонился с Кремлем для получения консультации от лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-сайт московского Кремля.

Согласно официальной информации, оба лидера уверены, что протестная ситуация нагнетается исключительно извне, со стороны иностранных государств.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - указано в сообщении.

Отметим, что это уже второй телефонный разговор Лукашенко и Путина в связи с обостренной ситуацией в Минске и других крупных городах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе протестов в Минске пострадали десятки человек, включая сотрудников ОМОН. В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано более трех тысяч человек. Из них около тысячи задержаны в столице страны и более двух - в других регионах республики.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!