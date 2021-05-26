Украина ответила на обвинения Лукашенко по самолету Ryanair

Украина не получала никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета при выполнении транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Об этом говорится в официальном комментарии руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака.



"Украэрорух". Фото: ua.news

На обвинения Александра Лукашенко, что командир экипажа решил посадить самолет Ryanair после сообщения о его минировании в Минске, так как Польша, Литва и Украина отказались принимать борт, руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак ответил, что в воздушном пространстве Украины аэронавигационное обслуживание осуществлялось согласно поданному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами.



"Украэрорух" не получал никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета, отметил Ярмак. По его словам, самолет авиакомпании Ryanair находился над полетной зоной Львова 25 минут, а радиопереговоры с экипажем велись в штатном режиме.

После инцидента с самолетом и арестом журналиста Романа Протасевича в Украине с 26 мая запретили авиасообщение с Беларусью. Однако выяснилось, что 30 украинцев находятся на лечении в этой стране. Минздрав и МИД Украины обещают оказать им поддержку в разработке индивидуальных маршрутов возвращения домой.



На фоне международного скандала с самолетом Украина также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

На инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair отреагировало международное сообщество. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека требуют освободить Романа Протасевича, а Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по Беларуси. В ЕС готовятся внедрить дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко.

Освободить Романа Протасевича требует от властей Беларуси ЕС. Об этом в своем Twitter напомнил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьей Протасевичей и глубокое сочувствие как отец. Я повторяю призыв ЕС к властям Беларуси немедленно освободить его сына Романа, Софию Сапегу, а также всех политических заключенных", — заявил Шарль Мишель.

Напомним, в Минске во время принудительной посадки самолета кроме Романа Протасевича задержали гражданку РФ Софию Сапегу, его девушку.

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