Украина — НАТО: эксперт оценил перспективы получения ПДЧ

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Наталья Некрасова
Несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан.
Флаги Украины и НАТО. Фото: ua.news
Отношение к Украине со стороны НАТО не изменилось, но ожидать в ближайшее время Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе украинской власти не стоит, считает политолог.
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все инструменты для потенциального вступления в НАТО. По мнению президента Владимира Зеленского, сомнения отдельных представителей Альянса о необходимости принимать Украину в свои ряды — это проявление слабости НАТО в целом, которую когда-то продемонстрировал и Евросоюз. Зеленский требует от Альянса определиться с конкретными датами, когда Украина может получить ПДЧ.
По мнению эксперта, никаких публичных оскорблений или ультиматумов украинским чиновникам выдвигать не следует, так как они совершенно не уместны.
Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.
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