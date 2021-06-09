Украина — НАТО: эксперт оценил перспективы получения ПДЧ

Несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан.



Флаги Украины и НАТО. Фото: ua.news

Отношение к Украине со стороны НАТО не изменилось, но ожидать в ближайшее время Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе украинской власти не стоит, считает политолог.

"Как и ранее, Украина рассматривается в качестве важного партнера и фактора безопасности, или даже скорее угроз безопасности в регионе. Поэтому, максимум, на что следует надеяться на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе — подтверждение в совместной декларации продолжения политики открытых дверей НАТО по Украине и Грузии", — считает Трюхан.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все инструменты для потенциального вступления в НАТО. По мнению президента Владимира Зеленского, сомнения отдельных представителей Альянса о необходимости принимать Украину в свои ряды — это проявление слабости НАТО в целом, которую когда-то продемонстрировал и Евросоюз. Зеленский требует от Альянса определиться с конкретными датами, когда Украина может получить ПДЧ.

"В ближайшее время ПДЧ Украина вряд ли получит. Ориентироваться следует на один из следующих саммитов НАТО и работать над полным использованием возможностей, которые открылись после предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями, а также выполнением нынешней и последующей годовых национальных программ", — прокомментировал политолог Вадим Трюхан.

По мнению эксперта, никаких публичных оскорблений или ультиматумов украинским чиновникам выдвигать не следует, так как они совершенно не уместны.

"Надо исходить из того, что на данный момент сложилась неблагоприятная геополитическая ситуация, которая не позволяет наиболее влиятельным странам-членам Североатлантического альянса, в частности США, уже сейчас двигаться в направлении более глубокой интеграции Украины в НАТО. Это данность. И с ней надо научиться жить. Время Украины еще придет", — резюмировал Трюхан.

Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.

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