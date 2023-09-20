Украина могла стоять за ударами дронов в Судане

Американские журналисты заявили о возможной причастности Украины к ударам по суданским формированиям, которых поддерживает Россия. В ГУР Минобороны Украины не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Об этом сообщают "Комментарии".

Бои в Судане

Украинские специальные службы, вероятно, осуществили серию ударов беспилотников в Судане, направленных против Сил быстрого реагирования (RSF), которая опирается на помощь ЧВК "Вагнер" в противостоянии с регулярной армией африканской страны, передает американская медиакомпания CNN. Как утверждают журналисты, на полученных видеозаписях видны признаки "украинского стиля боевых действий с применением дронов". Так, на записи видно как дрон на большой скорости подлетает к пикапу с вооруженными людьми и наносит удар под корпус автомобиля. При этом на попавшем в кадр контроллере беспилотника был виден украинский текст.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины прокомментировал публикацию CNN о возможной причастности украинских спецслужб к атакам беспилотников в Судане.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина. При этом Юсов добавил:

"Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — заявил он.

Напомним, что боевые действия в Судане продолжаются с 15 апреля. По данным ООН, в результате конфликта в Судане погибли не менее 1800 человек, ранены тысячи. Почти 350 000 суданцев бежали из страны, около миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

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