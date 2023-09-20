Алиев сделал заявление о судьбе Нагорного Карабаха

Ильхам Алиев сделал заявление, которым подвел итог однодневной войны или военной операции вооруженных сил Азербайджана против формирований самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают "Комментарии".

Ильхам Алиев

"Азербайджан успешно завершил операцию в Нагорном Карабахе и восстановил свой суверенитет", — заявил Ильхам Алиев.

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Напомним, что после заявления премьера Армении Николы Пашиняна о том, что вооруженные силы Армении не будут воевать за Нагорный Карабах с Азербайджаном, захват армией Азербайджана ряда оборудованных позиций формирований Арцаха, армянские представители самопровозглашенной республики попросили о мире. Позже они приняли ультиматум Азербайджана о сложении оружия, расформировании вооруженных формирований самопровозглашенной республики.

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