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Алиев сделал заявление о судьбе Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги однодневной операции азербайджанской армии в Карабахе

сегодня, 21:15
Автор:
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Константин Куликов
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Ильхам Алиев сделал заявление, которым подвел итог однодневной войны или военной операции вооруженных сил Азербайджана против формирований самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают "Комментарии".

Алиев сделал заявление о судьбе Нагорного Карабаха

Ильхам Алиев

"Азербайджан успешно завершил операцию в Нагорном Карабахе и восстановил свой суверенитет", —  заявил Ильхам Алиев.


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Напомним, что после заявления премьера Армении Николы Пашиняна о том, что вооруженные силы Армении не будут воевать за Нагорный Карабах с Азербайджаном, захват армией Азербайджана ряда оборудованных позиций формирований Арцаха, армянские представители самопровозглашенной республики попросили о мире. Позже они приняли ультиматум Азербайджана о сложении оружия, расформировании вооруженных формирований самопровозглашенной республики. 

Азербайджанско-армянские переговоры о будущем армянского населения Нагорного Карабаха, гарантиям их безопасности намечены на 21 сентября.

Тем временем, на улицах Баку появились российские флаги: что происходит. Население столицы Азербайджана празднует победу в Нагорно-Карабахской операции и ожидаемое возвращение региона в состав республики.

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