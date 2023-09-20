Польша отказала Украине в оружии: какая причина

Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat. Об этом сообщают "Комментарии".

Польские САУ Krab в Украине

Как заявляли ранее украинские лидеры, первой страной направившей Украине вооружение сразу после широкомасштабного вторжения России стала Польша. Так, 27 февраля Польша передала Украине колонну военной помощи. Первый пакет составил 100 штук 60-мм минометов и 1,5 тыс. штук боеприпасов к ним, 8 комплектов беспилотных летательных аппаратов, 152-мм кумулятивные боеприпасы и боеприпасы к автоматическим орудиями, а также шлемы. Кроме того, польской стороной была выражена готовность передать Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и автоматы FB MSBS Grot.

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10 апреля Польша передала Украине более 230 единиц танков Т-72М, 20 единиц РСЗО БМ-21, то же количество самоходных гаубиц 2С1 и не менее 40 БМП-1.

29 мая из арсенала Войска Польского переданы 18 САУ AHS Krab. 13 июля Украина получила вторую партию данных САУ.

25 июля спикер агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.

24 февраля 2023 года, в годовщину начала вторжения, на Украину прибыли первые Леопарды из Польши. Количество доставленных танков не уточняется.

Общая стоимость материальной, военной и социальной поддержки, оказываемой Польшей, оценивается как минимум в 0,6 % её ВВП.



Напомним, что экономический конфликт между Украиной и Польшей стартовал из-за требований польских фермеров запретить экспорт украинского зерна в ЕС и Польшу. Причиной этого стала невозможность польского фермера конкурировать с украинских зерном — в Украине более крупные наделы земли и более дешевая рабочая сила, а значит и более низкие затраты в пересчете на тонну зерна. В результате агропродукция польских крестьян не выдерживает конкуренции с украинскими продуктами. К ограничительным мерам Польши присоединились Венгрия и Словакия. В ответ Украина заявила о намерении запретить польский агроимпорт в Украину. Поляки в свою очередь пригрозили остановкой поставок оружия и другой западной помощи, которая следует транзитом через их страну.

Тем временем, в Украине предложили объявить войну Польше.

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