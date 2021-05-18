Украина будет договариваться с США о дополнительных дозах вакцин от COVID-19

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Наталья Некрасова
Посол Украины в США Оксана Маркарова будет вести переговоры с Белым домом о поставках дополнительных доз вакцин от коронавируса в Украину. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина и США. Фото: 5.ua
По его словам, украинскому послу поручено обратиться в Белый дом по обсуждению поставки вакцины после заявления американского президента.
Министр иностранных дел Украины убежден, что переговоры с США будут иметь успех и укрепят отношения между странами.
Напомним, в международный аэропорт "Киев" сегодня,
18 мая, прибыли первые 122 850 доз вакцины Pfizer. Всего в
Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19.
Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Партия вакцин, которая
доставлена сегодня в Киев, первая из четырех грузов.
Ранее сообщалось, что из-за провала кампании по вакцинации
от коронавируса Верховная Рада хочет уволить
министра здравоохранения Максима Степанова. На его место планируют
назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Портал "Комментарии" узнал у экспертов прогнозы — уйдет
ли в отставку глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Сам глава Минздрава отреагировал на
попытки отстранить его от должности. Одной из причин своего увольнения он
считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.
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