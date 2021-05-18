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Главная Новости Политика внешняя политика Украина будет договариваться с США о дополнительных дозах вакцин от COVID-19
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Украина будет договариваться с США о дополнительных дозах вакцин от COVID-19

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что переговоры с администрацией Джо Байдена будут успешными

сегодня, 13:20
Автор:

Наталья Некрасова

Посол Украины в США Оксана Маркарова будет вести переговоры с Белым домом о поставках дополнительных доз вакцин от коронавируса в Украину. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина будет договариваться с США о дополнительных дозах вакцин от COVID-19

Украина и США. Фото: 5.ua

По его словам, украинскому послу поручено обратиться в Белый дом по обсуждению поставки вакцины после заявления американского президента.

"Президент США Джозеф Байден заявил, что США намерены поставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня. Украина приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам. Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще более предметным", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины убежден, что переговоры с США будут иметь успех и укрепят отношения между странами. 

Напомним, в международный аэропорт "Киев" сегодня, 18 мая, прибыли первые 122 850 доз вакцины Pfizer. Всего в Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Партия вакцин, которая доставлена сегодня в Киев, первая из четырех грузов.

Ранее сообщалось, что из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса Верховная Рада хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова. На его место планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Портал "Комментарии" узнал у экспертов прогнозы — уйдет ли в отставку глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Сам глава Минздрава отреагировал на попытки отстранить его от должности. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3946033205450570
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