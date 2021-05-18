Отставка Степанова: почему министр здравоохранения держится за должность

Сегодня Верховная Рада будет голосовать за отставку министров. И если министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Минэкономики Игорь Петрашко уходят "без боя" (сами написали заявления, голоса за их отставку есть), то министр здравоохранения Максим Степанов устроил настоящее сражение за портфель. Более того – представление о его отставке, поданное в парламент премьером Денисом Шмыгалем, не поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А ряд ведущих врачей выступил в защиту Степанова. Почему Степанов так держится за должность? Чем завершится это противостояние? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Отставка Степанова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"На Степанове сейчас завязаны практически все переговоры по вторым и третьим этапам поставки вакцин"

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что проблем в отрасли — масса, и негодование власть предержащих министром здравоохранения вполне совпадает с мнением народа. Но не всё так просто.

"Понятно, что у Офиса президента расчет на канализацию народного гнева и, как выгода, возможный рост рейтинга. И загнанных лошадей решили всё же менять на переправе. Но тут вот есть одна закавыка — на Степанове сейчас завязаны практически все переговоры по вторым и третьим этапам поставки вакцин. И справится ли новый глава МОЗ — ещё вопрос. Да и сама кандидатура нового — уже четвертого с начала пандемии! — министра пока не особо дискутировалась и не презентовалась. Если мы говорим только о возможном назначении главного санврача Виктора Ляшко, то... как бы не айс. Ибо нет альтернативы, а значит и не будет борьбы идей, хотя бы видимости демократической процедуры отбора и назначения министра в парламенте", — размышляет Светлана Кушнир.

К чести Степанова, его позиция драться за портфель до конца – интересна, считает эксперт. Впрочем, драка эта, вероятно, не просто принципа ради и во имя здоровья украинцев.

"Напомню о деле по закупке китайской вакцины, которое расследует НАБУ после обвинений со стороны руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова в адрес Максима Степанова. Мол, лоббировал министр конкретного поставщика, фирму-прокладку. Пока Степанов на должности, дело как-то и затихло. А после потери им портфеля, глядишь, всё будет снято с паузы — и понесёт", — предполагает Светлана Кушнир.

По ее мнению, тот факт, что во фракции "Слуга народа" якобы нет 226 голосов за отставку Степанова, еще ничего не значит.

"Есть фракция "Голос", которая уже давно и систематично бередит раны министра. Есть ряд депутатов, которые явно критиковали Степанова — и с удовольствием проголосуют за отставку. И тогда можно будет вспомнить ещё одну фразу, которая имеет печальный подтекст. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Возможно, звучит кровожадно, но по факту — это о том, что у каждой каденции чиновника просто есть свой срок. Возможно, что и для Степанова он настал", — резюмирует Светлана Кушнир.

"Голосование в Раде касательно отставки Степанова будет очередным тестом на профпригодность монобольшинства"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк предполагает, что голосование в Раде касательно отставки Степанова будет очередным тестом на профпригодность монобольшинства.

"Уже стало традицией, что "слуги" добирают голоса, как на рынке, в кулуарах парламента. И это свидетельствует об отсутствии командной игры и расфрагментированности монобольшинства", — отмечает аналитик.

Его удивляет поведение премьер-министра Дениса Шмыгаля который "с потрохами" сдает своего министра, хотя должен его защищать. Ведь проваленная вакцинация — это не только ответственность профильного министра.

"Степанов, в свою очередь, борется за свое выживание до конца. И если ему удастся сохранить кресло, для него это будет сильный политический шаг с большим заделом на будущее. Впрочем, отставка тоже не потопит Степанова, — считает Тарас Семенюк. — Ведь проваленная вакцинация — это ответственность не только правительства и министра, но и, по крайней мере, на местах, региональных чиновников (у нас же — децентрализация)".

"После всего этого путь в правительство для Степанова точно закрыт"

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права Александр Гришаков обращает внимание, что во все времена, во всех странах проявлялось большое уважение к тем чиновникам, которые безболезненно, беспроблемно уходили со своего поста.

"Этого не скажешь о министре охраны здоровья Степанове, который всеми силами держится за свою должность. Даже организовал некий флешмоб в свою поддержку. Не исключаю, что это пиар-ход, который проплачен или сам Степновым, или теми, кто за ним стоит", — считает Александр Гришаков.

Он подчеркивает, что о чиновнике должны говорить его дела. Если бы было всё эффективно, не поднимался бы вопрос о смене Степанова.

"А такая упорная борьба министра (к деятельности которого есть множество вопросов) за свой портфель выглядит как демонстрация излишнего тщеславия и желание обогатиться. После всего этого путь в правительство для Степанова точно закрыт", — прогнозирует эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали, как может развиваться ситуация с отставкой министров Петрашко, Криклия и Степанова.

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