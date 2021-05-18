Отставка Степанова: почему министр здравоохранения держится за должность

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Таисия Ерохина
Сегодня Верховная Рада будет голосовать за
отставку министров. И если министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава
Минэкономики Игорь Петрашко уходят "без боя" (сами написали заявления, голоса
за их отставку есть), то министр здравоохранения Максим Степанов устроил
настоящее сражение за портфель. Более того – представление о его отставке,
поданное в парламент премьером Денисом Шмыгалем, не
поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской
помощи и медицинского страхования. А ряд ведущих врачей выступил
в защиту Степанова. Почему Степанов так держится за должность? Чем завершится
это противостояние? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Отставка Степанова. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Светлана Кушнир считает,
что проблем в отрасли — масса, и негодование власть предержащих министром
здравоохранения вполне совпадает с мнением народа. Но не всё так просто.
"Понятно, что у Офиса президента расчет на
канализацию народного гнева и, как выгода, возможный рост рейтинга. И загнанных
лошадей решили всё же менять на переправе. Но тут вот есть одна закавыка — на
Степанове сейчас завязаны практически все переговоры по вторым и третьим этапам
поставки вакцин. И справится ли новый глава МОЗ — ещё вопрос. Да и сама
кандидатура нового — уже четвертого с начала пандемии! — министра пока не особо
дискутировалась и не презентовалась. Если мы говорим только о возможном
назначении главного санврача Виктора Ляшко, то... как бы не айс. Ибо нет
альтернативы, а значит и не будет борьбы идей, хотя бы видимости
демократической процедуры отбора и назначения министра в парламенте", —
размышляет Светлана Кушнир.
К чести Степанова, его позиция драться за
портфель до конца – интересна, считает эксперт. Впрочем, драка эта, вероятно,
не просто принципа ради и во имя здоровья украинцев.
"Напомню о деле по закупке китайской вакцины,
которое расследует НАБУ после обвинений со стороны руководитель
государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова в
адрес Максима Степанова. Мол, лоббировал министр конкретного поставщика,
фирму-прокладку. Пока Степанов на должности, дело как-то и затихло. А после
потери им портфеля, глядишь, всё будет снято с паузы — и понесёт", —
предполагает Светлана Кушнир.
По ее мнению, тот факт, что во фракции "Слуга
народа" якобы нет 226 голосов за отставку Степанова, еще ничего не значит.
"Есть фракция "Голос", которая уже давно и
систематично бередит раны министра. Есть ряд депутатов, которые явно
критиковали Степанова — и с удовольствием проголосуют за отставку. И тогда
можно будет вспомнить ещё одну фразу, которая имеет печальный подтекст.
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Возможно, звучит кровожадно, но
по факту — это о том, что у каждой каденции чиновника просто есть свой срок.
Возможно, что и для Степанова он настал", — резюмирует Светлана Кушнир.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас
Семенюк предполагает, что голосование в Раде касательно отставки Степанова
будет очередным тестом на профпригодность монобольшинства.
"Уже стало традицией, что "слуги" добирают
голоса, как на рынке, в кулуарах парламента. И это свидетельствует об
отсутствии командной игры и расфрагментированности монобольшинства", — отмечает
аналитик.
Его удивляет поведение премьер-министра Дениса
Шмыгаля который "с потрохами" сдает своего министра, хотя должен его защищать.
Ведь проваленная вакцинация — это не только ответственность профильного
министра.
"Степанов, в свою очередь, борется за свое
выживание до конца. И если ему удастся сохранить кресло, для него это будет
сильный политический шаг с большим заделом на будущее. Впрочем, отставка тоже
не потопит Степанова, — считает Тарас Семенюк. — Ведь проваленная вакцинация —
это ответственность не только правительства и министра, но и, по крайней мере,
на местах, региональных чиновников (у нас же — децентрализация)".
Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского
права Александр Гришаков обращает внимание, что во все времена, во всех странах
проявлялось большое уважение к тем чиновникам, которые безболезненно,
беспроблемно уходили со своего поста.
"Этого не скажешь о министре охраны здоровья
Степанове, который всеми силами держится за свою должность. Даже организовал
некий флешмоб в свою поддержку. Не исключаю, что это пиар-ход, который
проплачен или сам Степновым, или теми, кто за ним стоит", — считает Александр
Гришаков.
Он подчеркивает, что о чиновнике должны
говорить его дела. Если бы было всё эффективно, не поднимался бы вопрос о смене
Степанова.
"А такая упорная борьба министра (к
деятельности которого есть множество вопросов) за свой портфель выглядит как
демонстрация излишнего тщеславия и желание обогатиться. После всего этого путь
в правительство для Степанова точно закрыт", — прогнозирует эксперт.
Ранее эксперты спрогнозировали, как может
развиваться ситуация
с отставкой министров Петрашко, Криклия и Степанова.
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