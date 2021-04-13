Украина будет договариваться с НАТО о поддержке в войне с Россией, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует договориться о практической поддержке нашей страны со стороны стран НАТО в случае масштабной военной агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

Вооруженные силы Украины

По его словам, этот вопрос будет повесткой его визита в Брюссель. Министр отметил, что на сегодняшний день все усилия Украины и стратегических партнёров нашей страны направлены на то, чтобы довести до России безрассудство ее вооруженной агрессии на Донбассе.

Он заявил, что Украина сейчас находится на фазе, когда нужно подавать максимально понятные сигналы всем каналам в России. Германия, Франция и Украина эти сигналы отправляют. Кулеба отдельно подчеркнул, что в определённый момент одного высказывания обеспокоенности может не хватить.

Министр сказал, что нужно говорить о том, какой должна быть практическая поддержка Украины в случае масштабного военного обострения и напомнил, что его визит в Брюссель связан именно с этим.

Справка: в последние две недели Россия начала массово стягивать войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, а российские чиновники делают агрессивные заявления с угрозами в адрес нашей страны. В то же время в Кремле заявляют, что "это их внутреннее дело".

Российская пропаганда также открыто угрожает Украине большой войной и даже уничтожением государства. Российская вооруженная агрессия на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Путин угрожает Украине войной.

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