У Зеленского заявили, что Путин увеличит войска на границе вдвое

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Роман Машовец заявил о том, что Россия собирается увеличить количество войск на границе с нашей страной вдвое. Об этом он сообщил во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Войска РФ

По его словам, власти Украины ожидает, что из-за массового стягивания Россией войск к границе с нашей страной, их численность увеличится вдвое. Машовец и посол Швеции также подняли вопрос обострения войны на Донбассе со стороны России, в частности нарушения режима полного прекращения огня на линии фронта.

Заместитель Андрея Ермака отметил, что необходимо вести координированную деятельность на уровне международного партнерства, чтобы не допустить эскалации ситуации на Донбассе и привлечь Россию к ответственности за агрессивные действия.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последнее время страна-агрессор стягивает войска к восточным границам Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма. Российская пропаганда в то же время постоянно угрожает Украине войной.

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