logo
Русский Українська

BTC/USD

62618.55

ETH/USD

2211.53

LTC/USD

262.68

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского заявили, что Путин увеличит войска на границе вдвое
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского заявили, что Путин увеличит войска на границе вдвое

Заместитель главы ОП Роман Машовец сообщил, что Россия собирается удвоить количество войск на границе с Украиной

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Роман Машовец заявил о том, что Россия собирается увеличить количество войск на границе с нашей страной вдвое. Об этом он сообщил во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом, сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

У Зеленского заявили, что Путин увеличит войска на границе вдвое

Войска РФ

По его словам, власти Украины ожидает, что из-за массового стягивания Россией войск к границе с нашей страной, их численность увеличится вдвое. Машовец и посол Швеции также подняли вопрос обострения войны на Донбассе со стороны России, в частности нарушения режима полного прекращения огня на линии фронта.

Заместитель Андрея Ермака отметил, что необходимо вести координированную деятельность на уровне международного партнерства, чтобы не допустить эскалации ситуации на Донбассе и привлечь Россию к ответственности за агрессивные действия. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последнее время страна-агрессор стягивает войска к восточным границам Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма. Российская пропаганда в то же время постоянно угрожает Украине войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чего Владимир Зеленский ожидает от Джо Байдена.

Читайте также о возможном вторжении со стороны России. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ta-posol-shveciyi-obgov-67953
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ