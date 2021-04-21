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Главная Новости Политика внешняя политика Угроза войны: Зеленский подписал закон о мобилизации резервистов
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Угроза войны: Зеленский подписал закон о мобилизации резервистов

Президент Украины подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особенный период без объявления мобилизации

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в Вооруженные силы Украины без объявления всеобщей мобилизации. Соответствующий документ Верховная Рада приняла 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Угроза войны: Зеленский подписал закон о мобилизации резервистов

Зеленский на Донбассе. Фото: ОП

Сообщается, что закон позволит доукомплектовать ВСУ в особый период без объявления мобилизации в оперативном режиме, что значительно повысит обороноспособность государства и позволить эффективнее реагировать на угрозы национальной безопасности. 

В особый период будут призывать украинцев, которые заключили контракты о прохождении службы или зачислены в военный резерв. Решение будет принимать Президент Украины по запросу Главнокомандующего ВСУ. На граждан, которых призовут на службу в качестве резервистов, будут распространяться все права,  предусмотренные для мобилизованных. 

Закон также предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва в особый период.

Справка: в последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границами Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают нашей стране большой войной и даже уничтожением государства.

Российская вооруженная агрессия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается с апреля 2014 года. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали, чего стоит ждать Украине от послания Путина к Совету федерации.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-prizovu-na-vijskovu-sluzhbu-r-68077
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Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 11:30

Что такое особый период? Когда зеля захочет? Узурпация власти, однако. Никаких правил, одни хотелки зеленой ганзольки.

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