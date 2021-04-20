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Послание Путина к федеральному собранию: чего стоит ждать Украине

В Раде рассказали, чего стоит ожидать Украине от послания президента России Владимира Путина к федеральному собранию

сегодня, 10:05 comments1193
Автор:

Гриниченко Дима

В Верховной Раде Украины рассказали о том, чего стоит ожидать от послания президента России Владимира Путина к федеральному собранию 21 апреля и какие последствия оно будет иметь для нашей страны. Об этом сообщил нардеп и член украинской делегации в минской ТКГ Александр Мережко в комментарии изданию "РБК-Украина".

Послание Путина к федеральному собранию: чего стоит ждать Украине

Владимир Путин. Фото: kremlin

По его словам, в обращении к федеральному собранию РФ Путин может попробовать получить разрешение на использование вооруженных сил. Также возможны варианты с аннексией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей или же признания независимости квазиобразований в ОРДЛО, однако они менее вероятны.

Нардеп отметил, что аннексия ОРДЛО будет означать выход России из Минских соглашений и введение новых санкций против Москвы. Он заявил, что Путин может попросить формального разрешения Совета федерации на использование войск для того, чтобы давить на Украину и страны Запада. Мережко подчеркнул, что это не значит, что Путин будет этим разрешениям пользоваться.

Справка: Владимир Путин огласит послание к федеральному собранию 21 апреля. История с просьбой к Совфеду разрешить использование войск за пределами России уже была в 2014 году, когда 1 марта он дал Путину разрешение на использование российских вооруженных сил на территории Украины.

16 марта 2014 года Россия провела незаконный "референдум" в Крыму под дулами автоматов, который завершил процесс аннексии полуострова. После оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на Донбассе, которая продолжается по сей день. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем закончится война России с Украиной. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rade-nazvali-ozhidaniya-obrashcheniya-putina-1618814743.html
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