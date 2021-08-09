Участие США в переговорах по Донбассу: почему не стоит зацикливаться на этом — Кулеба

Прекращение военных действий на Донбассе остается одной из важнейших тем для украинской власти. Серьезным вариантом для продвижения в этом вопросе является вероятное привлечение американской стороны к переговорам "нормандской четверки". Однако, по словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, это не является "панацеей", сообщает "24 канал".



Кулеба рассказал о вероятном участии США в "нормандском формате". Фото: МИД Украины

Кулеба утверждает, что помощь со стороны Штатов — лишь один из вариантов для скорейшего достижения компромисса в вопросе Донбасса. При этом безопасностные вопросы обязательно будут обсуждаться во время переговоров Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефом Байденом в Вашингтоне.

Однако, по мнению Кулебы, слишком заострять внимание на вероятном привлечении США к переговорам, возлагая все надежды на их помощь — неправильно.

Все дело в том, что подобное участие будет оценивать не только украинская сторона, но и другие участники "нормандии". И если в случае с Францией и Германией Кулеба не видит проблем, то, разумеется, Россия может серьезно воспротивиться подобному расширению формата переговоров.

Дмитрий Кулеба утверждает, что главным для Украины сейчас является поиск варианта, который позволит достичь необходимой цели — завершения войны в восточном регионе страны — в самые короткие сроки. И хотя вариант с вхождением американских дипломатов в переговорный процесс все еще остается весьма важным, Украина не собирается делать его единственным.

К слову, многие американские политики считают, что даже участие США в "нормандском формате" вряд ли сможет усмирить российскую агрессию на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие варианты предлагают эксперты, чтобы сдвинуть переговорный процесс насчет Донбасса с "мертвой точки". Больше подробностей — в нашем материале.

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