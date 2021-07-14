Ермак рассказал о подготовке саммита Нормандской четверки "в ближайшее время": каковы шансы переговоров

Саммит в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию конфликта на востоке Украины может состояться "в ближайшее время". Об этом в своем Facebook написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией с Францией и поддержанный Украиной.

Саммит (фото из открытых источников)

Каковы шансы на то, что переговоры сдвинутся с мертвой точки? Оцените позитив и риски возможной встречи "нормандской четверки". Эксперты для портала "Комментарии".

По словам заместителя директора Украинского института будущего Евгений Мироненко, сложно понять посыл, озвученный руководителем ОП относительно возможного проведения саммита "нормандского формата" — без ответа на вопрос об уровне участников такой встречи, без конкретизации позиции Украины.

"В сообщении отмечается поддержка проекта "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленных Германией и Францией. Однако такой подход совершенно не соответствует ранее заявленным интересам нашей страны, — подчеркивает Евгений Мироненко. — Что так называемая "формула Штайнмайера" , что кластеры, подготовленные Германией и Францией и опубликованные ранее заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, имеют почти один и тот же знаменатель для нас. А именно — проведение местных выборов на временно оккупированных территориях востока Украины, внесение соответствующих изменений в законодательство и Конституцию Украины (амнистия, особый статус) — до возвращения Украине контроля над государственной границей".

Учитывая это, эксперт отмечает, что никаких прорывов в вопросе мирного урегулирования на востоке Украины нет — и не предвидится. Всё остается основанным на старых инициативах и документах.

"Более того, судя по публичным заявлениям в Берлине во время недавнего визита туда президента Зеленского, стороны продолжат имитацию выполнения Минских соглашений, — подчеркивает Евгений Мироненко. — По заключению Украинского института будущего, попытка реализовать такой план в нынешних условиях приведет к внутриполитическому кризису в Украине. Поэтому, судя по заявлениям, сторонам или нечего обсуждать, кроме старых концептов, которые не работают, или у внешних партнеров есть желание вновь обсудить идею форсированной реализации планов по реинтеграции Донбасса на условиях "Минска", которые более выгодны Москве. Это создает потенциально опасную ситуацию, когда в условиях отсутствия собственного видения урегулирования конфликта со стороны Киева, внешние партнеры вновь будут пытаться продвигать идеи, которые, по их мнению, покажут "прогресс". По сути же, приведут к негативным политическим последствиям в Украине".

Политический аналитик Максим Маньковский обращает внимание, что в последнее время было много разных заявлений от наших чиновников по поводу проведения новой встречи в формате "нормандской четверки". Поэтому, подчеркивает он, хотелось бы услышать о конкретных сроках — и не только с нашей стороны, а и согласие всех участников формата.



"Действительно, на данный момент переговоры, касающиеся урегулирования ситуации на Донбассе, находятся в тупике. Минск как площадка, оглядываясь на события последних лет и поведение Лукашенко, вряд ли сможет и дальше выполнять свои функции. Поэтому Нормандия остается единственной возможностью для переговоров президентов четырех стран, — говорит аналитик. — Украина, как никто другой, заинтересована в том, чтобы на нашей земле воцарился мир. Наши же европейские партнеры каждый имеет свою заинтересованность".

По словам Максима Маньковского, Ангела Меркель, срок которой на посту канцлера Германии подходит к концу, была бы не против уйти в статусе миротворца, благодаря которому достигнуты договоренности, которые приведут к завершению войны. Президент Франции Эмманюэль Макрон, продолжает эксперт, давно видит себя в роли нового европейского лидера.

"Но мы все прекрасно понимаем, что без согласия идти на компромиссы со стороны президента страны-агрессора — Владимира Путина, весь процесс останется только пустой болтологией. А пока желания менять свою позицию и идти на уступки с его стороны не наблюдается, — подчеркивает Максим Маньковский. — Основная опасность кроется в затягивании переговоров. Как результат — усталость европейских участников процесса, неопределенность, продолжение напряжения на востоке Украины, что очень выгодно агрессору".

Эксперт уверен, что нам надо четко определить свою позицию, а именно — те линии, за которые ни при каких условиях Украина не перешагнет. И стоять на своем.

"На эту встречу надо ехать с конкретным планом действий, который будет согласован с нашими партнерами, — акцентирует Максим Маньковский. — Нам ни в коем случае нельзя терять их поддержку. Также нам надо обязательно настаивать на привлечении переговорам других участников, например Великобритании и США".

Напомним, в Берлине 12 января завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия).

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