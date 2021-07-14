Ермак рассказал о подготовке саммита Нормандской четверки "в ближайшее время": каковы шансы переговоров

Саммит в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия,
Россия) по урегулированию конфликта на востоке Украины может состояться "в
ближайшее время". Об этом в своем Facebook написал руководитель Офиса
президента Украины Андрей Ермак. По его словам, одним из механизмов для достижения мира должен
стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских
договоренностей", подготовленный Германией с Францией и поддержанный
Украиной.
Саммит (фото из открытых источников)
Каковы шансы на то, что переговоры сдвинутся с мертвой точки?
Оцените позитив и риски возможной встречи "нормандской четверки". Эксперты для портала "Комментарии".
По словам заместителя директора Украинского института
будущего Евгений Мироненко, сложно понять посыл, озвученный руководителем ОП
относительно возможного проведения саммита "нормандского формата" —
без ответа на вопрос об уровне участников такой встречи, без конкретизации
позиции Украины.
"В сообщении отмечается поддержка проекта "Ключевых
кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленных Германией
и Францией. Однако такой подход совершенно не соответствует ранее заявленным
интересам нашей страны, — подчеркивает Евгений Мироненко. — Что так называемая
"формула Штайнмайера" , что кластеры, подготовленные Германией и Францией и
опубликованные ранее заместителем руководителя администрации президента РФ
Дмитрием Козаком, имеют почти один и тот же знаменатель для нас. А именно —
проведение местных выборов на временно оккупированных территориях востока
Украины, внесение соответствующих изменений в законодательство и Конституцию
Украины (амнистия, особый статус) — до возвращения Украине контроля над
государственной границей".
Учитывая это, эксперт отмечает, что никаких прорывов в
вопросе мирного урегулирования на востоке Украины нет — и не предвидится. Всё
остается основанным на старых инициативах и документах.
"Более того, судя по публичным заявлениям в Берлине во время
недавнего визита туда президента Зеленского, стороны продолжат имитацию
выполнения Минских соглашений, — подчеркивает Евгений Мироненко. — По
заключению Украинского института будущего, попытка реализовать такой план в
нынешних условиях приведет к внутриполитическому кризису в Украине. Поэтому,
судя по заявлениям, сторонам или нечего обсуждать, кроме старых концептов,
которые не работают, или у внешних партнеров есть желание вновь обсудить идею
форсированной реализации планов по реинтеграции Донбасса на условиях "Минска",
которые более выгодны Москве. Это создает потенциально опасную ситуацию, когда
в условиях отсутствия собственного видения урегулирования конфликта со стороны
Киева, внешние партнеры вновь будут пытаться продвигать идеи, которые, по их
мнению, покажут "прогресс". По сути же, приведут к негативным
политическим последствиям в Украине".
Политический аналитик Максим Маньковский обращает внимание,
что в последнее время было много разных заявлений от наших чиновников по поводу
проведения новой встречи в формате "нормандской четверки". Поэтому,
подчеркивает он, хотелось бы услышать о конкретных сроках — и не только с нашей
стороны, а и согласие всех участников формата.
"Действительно, на данный момент переговоры, касающиеся
урегулирования ситуации на Донбассе, находятся в тупике. Минск как площадка,
оглядываясь на события последних лет и поведение Лукашенко, вряд ли сможет и
дальше выполнять свои функции. Поэтому Нормандия остается единственной возможностью
для переговоров президентов четырех стран, — говорит аналитик. — Украина, как
никто другой, заинтересована в том, чтобы на нашей земле воцарился мир. Наши же
европейские партнеры каждый имеет свою заинтересованность".
По словам Максима Маньковского, Ангела Меркель, срок которой
на посту канцлера Германии подходит к концу, была бы не против уйти в статусе
миротворца, благодаря которому достигнуты договоренности, которые приведут к
завершению войны. Президент Франции Эмманюэль Макрон, продолжает эксперт, давно
видит себя в роли нового европейского лидера.
"Но мы все прекрасно понимаем, что без согласия идти на
компромиссы со стороны президента страны-агрессора — Владимира Путина, весь
процесс останется только пустой болтологией. А пока желания менять свою позицию
и идти на уступки с его стороны не наблюдается, — подчеркивает Максим
Маньковский. — Основная опасность кроется в затягивании переговоров. Как
результат — усталость европейских участников процесса, неопределенность,
продолжение напряжения на востоке Украины, что очень выгодно агрессору".
Эксперт уверен, что нам надо четко определить свою позицию, а
именно — те линии, за которые ни при каких условиях Украина не перешагнет. И
стоять на своем.
"На эту встречу надо ехать с конкретным планом действий,
который будет согласован с нашими партнерами, — акцентирует Максим Маньковский.
— Нам ни в коем случае нельзя терять их поддержку. Также нам надо обязательно
настаивать на привлечении переговорам других участников, например
Великобритании и США".
Напомним, в Берлине 12 января завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия).
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Олег Н.
сегодня, 21:08
Пока Украина не будет выполнять подписанные ею Минские соглашения, нет никакого смысла с нею что-либо обсуждать. Пока Украина не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, что предусмотрено Минскими соглашениями, вам, хохлам, с приличными людьми встречаться не следует. И почитайте Минские соглашения, наглые украинские лжецы. Россия никак и никогда не является участником вашей гражданской войны на Донбассе. И ещё. Всем давно ясно. Вам, хохлам, Донбасс абсолютно не нужен. А вот поубивать жителей Донбасса, - то для украинцев дело любимое.