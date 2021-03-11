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Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского заявили, что против Порошенко откроют уголовное дело
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У Зеленского заявили, что против Порошенко откроют уголовное дело

Власть будет бить по Порошенко и Медведчуку

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

В парламентской фракции "Слуга народа" заявили о том, что против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будет открыто уголовное дело. Об этом сообщил источник в президентской партии, передает издание "Украинская правда".

У Зеленского заявили, что против Порошенко откроют уголовное дело

Фото: скриншот

Сообщается, что против Порошенко могут открыть уголовное дело, однако санкции со стороны СНБО в отношении пятого президента сейчас не рассматриваются, чтобы "не делать из него мученика".

Источник в "Слуге народа" сообщил, что уголовное дело будет казаться "трубы", на которой сидел не только Виктор Медведчук, но и сам Петр Порошенко. Собеседник подчеркнул, что существуют прослушки и негласные данные, которые подтверждают данные факты.

Из-за этого, против Порошенко откроют уголовное дело вместе с Виктором Медведчуком.

Справка: 25 февраля в СМИ опубликовали запись разговора якобы между нардепом Виктором Медведчуком и помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, который состоялся в конце 2014 года.

На записи люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленным на Донбассе.

Человек с голосом Медведчука также говорил о том, что Порошенко якобы предложил ему принять участие в обмене пленными с боевиками, а президент России Владимир Путин утвердил эту идею. На это человек с голосом Суркова ответил одобрительно и сказал, что это поднимет значимость Медведчука.

Владислава Суркова называют архитектором войны против Украины и автором плана "Новороссия", который предусматривает развал Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия подаст в суд на Украину из-за блокады Крыма.

Читайте также о позиции Разумкова по блокировке каналов Медведчука. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/03/11/7286190/
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comments

Обусуждения

Саша

сегодня, 13:00

Те що сказано -фальсифікація, бо не співпадають події.І при ПП відключили електроенергію від Криму, а при ЗЕ тепер відновили поставки із РФ.То за що за полонених,тоді і сам ПП говорив,що Меркель попросила його ввести в групу. Немає за що причепитися.Хотілось би послухати,про Зеленський з Путіним говорив.

Василий

сегодня, 12:43

Так же сдуетесь ДОЛ..БЫ! Такое впечатление, что во Фракции "Слуги ЗЕленского" одни Швондеры и Шариковы!

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