У Зеленского заявили, что против Порошенко откроют уголовное дело

В парламентской фракции "Слуга народа" заявили о том, что против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будет открыто уголовное дело. Об этом сообщил источник в президентской партии, передает издание "Украинская правда".

Фото: скриншот

Сообщается, что против Порошенко могут открыть уголовное дело, однако санкции со стороны СНБО в отношении пятого президента сейчас не рассматриваются, чтобы "не делать из него мученика".

Источник в "Слуге народа" сообщил, что уголовное дело будет казаться "трубы", на которой сидел не только Виктор Медведчук, но и сам Петр Порошенко. Собеседник подчеркнул, что существуют прослушки и негласные данные, которые подтверждают данные факты.

Из-за этого, против Порошенко откроют уголовное дело вместе с Виктором Медведчуком.

Справка: 25 февраля в СМИ опубликовали запись разговора якобы между нардепом Виктором Медведчуком и помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, который состоялся в конце 2014 года.

На записи люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленным на Донбассе.

Человек с голосом Медведчука также говорил о том, что Порошенко якобы предложил ему принять участие в обмене пленными с боевиками, а президент России Владимир Путин утвердил эту идею. На это человек с голосом Суркова ответил одобрительно и сказал, что это поднимет значимость Медведчука.

Владислава Суркова называют архитектором войны против Украины и автором плана "Новороссия", который предусматривает развал Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия подаст в суд на Украину из-за блокады Крыма.

Читайте также о позиции Разумкова по блокировке каналов Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!