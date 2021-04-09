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У Зеленского заявили, что обострение на Донбассе неизбежно

Замглавы Офиса президента заявил, что Украине стоит ожидать военного обострения на Донбассе со стороны России

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал слухи о военном обострении на Донбассе со стороны России и рассказал, чего стоит ожидать в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

У Зеленского заявили, что обострение на Донбассе неизбежно

Обострение на Донбассе

По его словам, нашей стране стоит ждать военного обострения со стороны России на Донбассе ближайшее время, он отметил, что такой информацией располагают профильные украинские органы. Чиновник заявил, что в Офисе президента пользуются информацией, которую предоставляют украинские структуры и доносят ее до международных партнеров. 

Жовква сказал, что с момента жесткой эскалации со стороны России в последнее время президент Украины уже успел провести переговоры с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, генсеком НАТО Столтенбергом и премьером Канады Джастином Трюдо.

Заместитель Андрея Ермака сказал, что лидеры страны не только обмениваются данными с Владимиром Зеленским, но и заверяют его в полной поддержке с их стороны. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок.

Читайте также, почему переговоры по Донбассу не могут сдвинуться с мертвой точки. 


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Источник: https://rus.lb.ua/world/2021/04/09/481939_igor_zhovkva_ssha_dadut_nikomu.html
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