У Зеленского в США спросили о «гонениях на русский язык» (ВИДЕО)

Кремлевские пропагандисты пристально наблюдают за организацией и проведением визита украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Как сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Сегодня", представители медиа из РФ решили даже "пообщаться" с политиком с помощью криков через оцепление из охранников.



У Зеленского поинтересовались "гонениями на русский язык". Фото из открытых источников

У отеля в Вашингтоне, где остановилась чета Зеленских (первая леди также прибыла в Америку, сопровождая мужа — ред.), сейчас постоянно находятся "дежурные" журналисты из различных изданий. Кроме украинских и американских медийщиков, присутствует также несколько представителей российских СМИ. Именно одному из них и принадлежит острая фраза, брошенная "в лицо" Зеленскому, который отправлялся на очередную встречу с американскими политиками.

"Когда прекратите гонения на русский язык, господин Зеленский?" — громко поинтересовался один из толпы журналистов, когда украинский президент выходил в окружении охранников из отеля.

Еще из толпы на украинском языке поинтересовались, как политик себя чувствует — то ли после перелета, то ли перед важными встречами с американскими чиновниками. Российским пропагандистам "общение" с Зеленским пришлось прекратить, т.к. всех журналистов очень быстро оттеснила президентская охрана. "Расчистить" территорию американцы велели под предлогом необходимости пропустить кортеж украинского президента.

Интересно, что глава государства, заметив представителей медиа, успел показать палец кверху, вероятно, демонстрируя, что держится отлично. На сегодня у Владимира Зеленского запланировано несколько важных переговоров, в том числе в Минэнерго Штатов и Пентагоне.

Будет ли какая-то реакция со стороны украинских дипломатов по отношению к инциденту с российскими журналистами, неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что вторник, 31 августа, начался для украинцев с новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой уже находятся на территории Соединенных Штатов. Как известно, у Зеленского запланирована насыщенная программа, главным "гвоздем" которой является личная встреча с главой США Джозефом Байденом. Эксперты рассказали, какие важные вопросы могут быть решены, и что практического, а не декларативного мы можем извлечь из этого визита.

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