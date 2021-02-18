У Зеленского рассказали о блокировке телеканалов "Прямой" и "Наш"

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Гриниченко Дима
У президента Зеленского прокомментировали возможное наложение санкций на телеканалы "Наш" и "Прямой". Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "РБК-Украина".
Фото: EPA
Отвечая на вопрос о том, планируется ли наложение санкций на телеканалы "Наш" и "Прямой" следом за каналами Виктора Медведчука Подоляк сказал, что не видит связи между этими медиахолдингами.
Он заявил, что упомянутые каналы выглядят очень странно в идеологическом плане, особенно советник главы ОП отметил каналы, которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко (5 канал и "Прямой").
По его словам, каналы превратились в настоящую доску грязи, которая заменила собой информационное вещание. Несмотря на то, что у этих каналов ест аудитория, влияния на государственную политику они не оказывают. Подоляк сказал, что в любом случае, это не аналогичная с каналами Медведчука история.
Советник Ермака сказал, что каналы Медведчука были прямой угрозой национальной безопасности Украины, когда каналы Порошенко являются олицетворением ненависти, а не созидания.
Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщал, что на закрытом заседании СНБО планируется введение санкций против бывшего главы КГГА и депутата от "Партии регионов" Владимира Макеенко, который является формальным собственником телеканала "Прямой".
В Офисе президента сообщали, что на заседании СНБО 19 февраля планируется принятие жестких решений для защиты национальной безопасности Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада назвала виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе.
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