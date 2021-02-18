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У Зеленского рассказали о блокировке телеканалов "Прямой" и "Наш"

"Доска грязи"

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

У президента Зеленского прокомментировали возможное наложение санкций на телеканалы "Наш" и "Прямой". Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "РБК-Украина".

У Зеленского рассказали о блокировке телеканалов "Прямой" и "Наш"

Фото: EPA

Отвечая на вопрос о том, планируется ли наложение санкций на телеканалы "Наш" и "Прямой" следом за каналами Виктора Медведчука Подоляк сказал, что не видит связи между этими медиахолдингами.

Он заявил, что упомянутые каналы выглядят очень странно в идеологическом плане, особенно советник главы ОП отметил каналы, которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко (5 канал и "Прямой").

По его словам, каналы превратились в настоящую доску грязи, которая заменила собой информационное вещание. Несмотря на то, что у этих каналов ест аудитория, влияния на государственную политику они не оказывают. Подоляк сказал, что в любом случае, это не аналогичная с каналами Медведчука история. 

Советник Ермака сказал, что каналы Медведчука были прямой угрозой национальной безопасности Украины, когда каналы Порошенко являются олицетворением ненависти, а не созидания.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщал, что на закрытом заседании СНБО планируется введение санкций против бывшего главы КГГА и депутата от "Партии регионов" Владимира Макеенко, который является формальным собственником телеканала "Прямой".

В Офисе президента сообщали, что на заседании СНБО 19 февраля планируется принятие жестких решений для защиты национальной безопасности Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Рада назвала виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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Источник: https://daily.rbc.ua/rus/show/mihail-podolyak-cherez-neskolko-izbiratelnyh-1613586507.html
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