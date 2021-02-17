В какие политические игры играет Ахметов – эксперты

Язык
Coinspot 17.02.2021
BTC/USD
51179.76
ETH/USD
1821.62
LTC/USD
226.89
НБУ 17.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Верховной Раде создали два новых
межфракционных объединения. Сопредседателями “За конфессиональный мир в
Украине” стали Александр Качура и Вадим Новинский. А межфракционное объединение
“На линии соприкосновения” возглавил внефракционный народный депутат Муса
Магомедов. Обе группы – ахметовские (Новинский — партнер по бизнесу, Магомедов —
многолетний руководитель предприятий группы "Метинвест", в том числе
Авдеевского коксохима). "Комментарии" поинтересовались у экспертов, о чём это говорит, собирается
ли непотопляемый олигарх вести свою игру – или будет и далее подыгрывать
Банковой.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог, директор Агентства моделирования
ситуаций (АМС) Виталий Бала считает, что мы видим попытку создания
политического проекта с прицелом на будущие парламентские выборы.
"Ахметов и Оппоблок проиграли в прошлом году
парламентские выборы ОПЗЖ. Так что хотел бы взять реванш. Тем более, что речь о
регионах, где последние десятилетия были политические проекты а-ля Партия
регионов, имеющие непосредственное отношение к Ахметову. Вряд ли он так просто
отдаст юго-восток людям Медведчука, которые, по-хорошему, не имеют особого
отношения к тем регионам", — размышляет Виталий Бала.
Он не исключает, что мы видим пробный шар. А
впоследствии возможет ребрендинг Оппоблока.
"То, что сейчас над ОПЗЖ сгущаются тучи
(закрыты каналы, могут "закрыть" бизнес), тоже помогает Ахметову. У него
имеется неплохая информационная площадка – свои каналы, интернет-медиа. А на
фоне слухов о расколе в ОПЗЖ между условными группами Левочкина-Бойко и
Медведчука-Рабиновича, у Ахметова появляется возможность делать новые ходы,
пытаться переманить кого-то в потенциально новый проект", — отмечает директор
АМС.
Он подчеркивает, что Ахметов имеет серьезное
влияние на экономику Украины в силу мощных энергетических активов.
"Он будет отстаивать и государственные интересы,
пока они совпадают с его личными. К примеру, противостоять импорту
электроэнергии, что важно и для его бизнес-империи, и для национальной
безопасности, — говорит Виталий Бала. — Пока сотрудничество с Офисом президента
будет давать ему защиту экономических и финансовых интересов – Ахметов
продолжит сотрудничать с действующей власть. Но когда это перестанет
соответствовать его интересам – будет искать другие варианты".
Политический
эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова
считает, что Ахметов всегда ведёт свою игру, даже если кажется, что он кому-то
подыгрывает.
"Интересно,
что с одной стороны, президент закрывает каналы пророссийских политиков, а с
другой депутат его партии (Качура) возглавляет межфракционное объединение
вместе с пророссийскими депутатом (Новинский). Президент поддерживает Качуру в
его стремлениях или мы увидим новое изгнание из фракции?" — интересуется
Татьяна Лупова.
Она
не сомневается, что партии, которые считают, что их право на свободу агитации
за соседнее государство нарушены, постараются переформатироваться и
мобилизоваться, так как предчувствуют дальнейшее наступление.
"Но
единственное, к чему эти перемены мест слагаемых могут привести, — роспуск
Верховной Рады. Так как президент стремительно теряет не только рейтинг, но и
членов фракции, судя по всему. И очень похоже, что оставшихся нардепов тоже
"раскупят". Чтобы президенту пришлось заявить о роспуске", — прогнозирует
политэксперт.
Напомним, в информпространстве звучат намеки
на кресло премьера: каковы
шансы Тимошенко и Порошенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости