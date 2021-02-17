В какие политические игры играет Ахметов – эксперты

В Верховной Раде создали два новых межфракционных объединения. Сопредседателями “За конфессиональный мир в Украине” стали Александр Качура и Вадим Новинский. А межфракционное объединение “На линии соприкосновения” возглавил внефракционный народный депутат Муса Магомедов. Обе группы – ахметовские (Новинский — партнер по бизнесу, Магомедов — многолетний руководитель предприятий группы "Метинвест", в том числе Авдеевского коксохима). "Комментарии" поинтересовались у экспертов, о чём это говорит, собирается ли непотопляемый олигарх вести свою игру – или будет и далее подыгрывать Банковой.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"У Ахметова появляется возможность делать новые ходы, пытаться переманить кого-то в потенциально новый проект"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала считает, что мы видим попытку создания политического проекта с прицелом на будущие парламентские выборы.

"Ахметов и Оппоблок проиграли в прошлом году парламентские выборы ОПЗЖ. Так что хотел бы взять реванш. Тем более, что речь о регионах, где последние десятилетия были политические проекты а-ля Партия регионов, имеющие непосредственное отношение к Ахметову. Вряд ли он так просто отдаст юго-восток людям Медведчука, которые, по-хорошему, не имеют особого отношения к тем регионам", — размышляет Виталий Бала.

Он не исключает, что мы видим пробный шар. А впоследствии возможет ребрендинг Оппоблока.

"То, что сейчас над ОПЗЖ сгущаются тучи (закрыты каналы, могут "закрыть" бизнес), тоже помогает Ахметову. У него имеется неплохая информационная площадка – свои каналы, интернет-медиа. А на фоне слухов о расколе в ОПЗЖ между условными группами Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича, у Ахметова появляется возможность делать новые ходы, пытаться переманить кого-то в потенциально новый проект", — отмечает директор АМС.

Он подчеркивает, что Ахметов имеет серьезное влияние на экономику Украины в силу мощных энергетических активов.

"Он будет отстаивать и государственные интересы, пока они совпадают с его личными. К примеру, противостоять импорту электроэнергии, что важно и для его бизнес-империи, и для национальной безопасности, — говорит Виталий Бала. — Пока сотрудничество с Офисом президента будет давать ему защиту экономических и финансовых интересов – Ахметов продолжит сотрудничать с действующей власть. Но когда это перестанет соответствовать его интересам – будет искать другие варианты".

"Единственное, к чему эти перемены мест слагаемых могут привести, — роспуск Верховной Рады"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что Ахметов всегда ведёт свою игру, даже если кажется, что он кому-то подыгрывает.

"Интересно, что с одной стороны, президент закрывает каналы пророссийских политиков, а с другой депутат его партии (Качура) возглавляет межфракционное объединение вместе с пророссийскими депутатом (Новинский). Президент поддерживает Качуру в его стремлениях или мы увидим новое изгнание из фракции?" — интересуется Татьяна Лупова.

Она не сомневается, что партии, которые считают, что их право на свободу агитации за соседнее государство нарушены, постараются переформатироваться и мобилизоваться, так как предчувствуют дальнейшее наступление.

"Но единственное, к чему эти перемены мест слагаемых могут привести, — роспуск Верховной Рады. Так как президент стремительно теряет не только рейтинг, но и членов фракции, судя по всему. И очень похоже, что оставшихся нардепов тоже "раскупят". Чтобы президенту пришлось заявить о роспуске", — прогнозирует политэксперт.

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