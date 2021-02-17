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Главная Новости Политика внутренняя политика Рада назвала виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе: принято постановление
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Рада назвала виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе: принято постановление

Он четко ставит все точки над "i"

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

Сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление, приуроченное к годовщине расстрелов на Майдане в 2014 году, которое называет виновника аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Решение поддержали 296 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Рада назвала виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе: принято постановление

Фото: Google

Речь идет о постановлении под номером 2739, который зарегистрирован в ВР уже больше года. В постановлении сказано, что Революция Достоинства – это ключевой момент в строительстве Украины и выразитель национальной идеи нашей страны, которая базируется на свободе. 

Также оно декларирует недопущение промедления с расследованиями дел по расстрелам на Майдане в феврале 2014 года. Согласно документу, память о героях Небесной сотни теперь будет частью истории украинского государства. Постановление декларирует недопустимость узурпации власти в стране.

Важным моментом является то, что согласно постановлению, убийства на Майдане, оккупация Россией Крыма и развязывание войны на Донбассе являются следствием политики экс-президента Януковича и его режима.

Также постановление осуждает незаконные действия прокуроров, должностных лиц и сотрудников спецподразделения милиции "Беркут", как таковые, что нанесли стране непоправимый ущерб.

Документ декларирует, что мирные собрания и протесты являются эффективным способом контроля общества власти.

Справка: в ноябре 2013 года в Украине начались массовые протесты из-за отказа президента Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кульминацией событий стали массовые расстрелы 18-20 февраля в центре Киева, которые унесли жизни более 100 человек, после чего Виктор Янукович сбежал на территорию России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что одного из нардепов поймали за интимной перепиской в Раде.

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Обусуждения

Кость

сегодня, 18:52

читаем, "читаем", ти розумієш зі своєї москвогебнявої точки зору, але прицільна стрільба бойовими набоями по явно беззбройним демонстрантам, які захищались від резинових куль фанерними щитами (це бачили міліони телеглядачів в прямому ефірі) і є ганебним розстрілом.Розумію, вам в вашому ХЛОстані цього могли не показувати, вам навіть розповідають, що американці не були на Місяці, а ви вірите - ну й сидіть там у себе в болотах і жуйте пуйню гнойну.

светлана

сегодня, 18:19

твари

читаем

сегодня, 18:08

Кульминацией событий стали массовые расстрелы 18-20 февраля в центре Киева, которые унесли жизни более 100 человек расстрел -это когда ставят связанных людей к стенке и команда стрелять. или понимаю чего не так?

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