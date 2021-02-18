logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

51977.53

ETH/USD

1919.33

LTC/USD

226.47

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В России рассказали о возвращении Крыма Украине при президенте Навальном
commentss НОВОСТИ Все новости

В России рассказали о возвращении Крыма Украине при президенте Навальном

"Это не Навальный Крым забирал"

сегодня, 19:00
Автор:

Гриниченко Дима

В России рассказали о возможном возвращении аннексированного Крыма Украине после прихода к власти оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил российский политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью изданию "Гордон".

В России рассказали о возвращении Крыма Украине при президенте Навальном

Фото: РИА-Новости

По словам Ройзмана, любой российский политик, который будет идти на выборы и обещать возвращение Крыма Украине обречен на провал, однако через несколько лет шансы могут возрасти. 

В ответ на вопрос о том, вернет ли Алексей Навальный Крым Украине в случае прихода к власти Ройзман сказал, что через пять лет шансы на этом могут увеличиться. 

Он отметил, что лозунг о возврате Крыма не принесет победы на выборах Навальному. Также Ройзман сказал, что Навальный не забирал Крым у Украины и не подталкивал к этому Владимира Путина.

Справка: в одном из интервью на вопрос о возвращении Крыма Украине в случае избрания президентом России Алексей Навальный сказал, что "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать".

В марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет Крыма, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней, вопреки всем нормам международного права, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Позднее Путин признавал, что "зеленые человечки" были кадровыми военным России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия игнорирует ядерные вопросы Донбасса.

Читайте также, почему Кравчук перешел на жесткую риторику по Донбассу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/publications/royzman-o-dvorce-putina-v-grobu-karmanov-net-1539594.html?fbclid=iwar2f5onqk6vzc1xpaurvnsqwe_u_f9xn7p4sttifrx2zfwu_uksfdoyypzs
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ