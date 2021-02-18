В России рассказали о возвращении Крыма Украине при президенте Навальном

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Гриниченко Дима
В России рассказали о возможном возвращении аннексированного Крыма Украине после прихода к власти оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил российский политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью изданию "Гордон".
Фото: РИА-Новости
По словам Ройзмана, любой российский политик, который будет идти на выборы и обещать возвращение Крыма Украине обречен на провал, однако через несколько лет шансы могут возрасти.
В ответ на вопрос о том, вернет ли Алексей Навальный Крым Украине в случае прихода к власти Ройзман сказал, что через пять лет шансы на этом могут увеличиться.
Он отметил, что лозунг о возврате Крыма не принесет победы на выборах Навальному. Также Ройзман сказал, что Навальный не забирал Крым у Украины и не подталкивал к этому Владимира Путина.
Справка: в одном из интервью на вопрос о возвращении Крыма Украине в случае избрания президентом России Алексей Навальный сказал, что "Крым не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать".
В марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет Крыма, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.
16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Через несколько дней, вопреки всем нормам международного права, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.
Позднее Путин признавал, что "зеленые человечки" были кадровыми военным России.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия игнорирует ядерные вопросы Донбасса.
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