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У Зеленского прокомментировали возможность закрытия телеканала "Прямой"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме

сегодня, 01:33
Автор:

Ольга Чародий

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала "Прямой", на которые намекал пятый президент Петр Порошенко.

У Зеленского прокомментировали возможность закрытия телеканала "Прямой"

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (фото из открытых источников)

Об этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель  сказала в комментарии "Украинской правде".

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины", — сказала она.

По ее словам, "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли".

Глава государства поручил начать подготовку заседания СНБО, которое  состоится сегодня. Отметим, часть вопросов  будут рассматривать в закрытом режиме.

Напомним, Верховный Суд Украины начал выносить решение по искам, которыми пытались опротестовать введение указом президента Владимира Зеленского санкций против каналов Виктора Медведчука. Почему приняты именно такие постановления? Как события могут развиваться дальше? Что могут предпринять те, кто борется за отмену санкций и те, кто хочет их ужесточения? Ответы на эти и другие вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Как сообщалось ранее, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос "Эстрадный исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Лидерство в рейтинге самых популярных артистов уверенно взяли двое ярких украинских исполнителей. Узнайте, кого из украинских певцов любят больше всего!




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Источник: https://www.pravda.com.ua/
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