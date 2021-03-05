logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.03.2021

BTC/USD

47366.55

ETH/USD

1477.32

LTC/USD

174.16

НБУ 05.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского рассказали, когда Медведчук может сесть в тюрьму
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, когда Медведчук может сесть в тюрьму

Суд над Медведчуком будет в любом случае

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, когда будут судить нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, который попал под санкции СНБО за финансирование терроризма. Об этом Арестович сообщил во время эфира на канале "Укрлайф".

У Зеленского рассказали, когда Медведчук может сесть в тюрьму

Фото: РБК

Арестовичу задали вопрос о том, стоит ли ожидать уголовного процесса в отношении Виктора Медведчука, ведь после введения санкций прошло уже две недели, а подозрение политику так и не было предъявлено.

Он отметил, что уголовный процесс в отношении Медведчука обязательно будет, а само дело будут двигать постепенно, доказательства для этого есть. Арестович сказал, что СНБО ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности из-за деятельности Медведчука, так как закон о санкциях позволяет сделать это вне зависимости от решения суда.

Советник главы ОП сказал, что судебные процессы против Медведчука начнутся в скором времени.

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса. 

2 февраля СНБО вводил санкции против Тараса Козака, который был номинальным владельцем телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия затягивает обмен пленными на Донбассе.

Читайте также, кто может стать новым премьер-министром Украины. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ukrlife.tv/video/politika/aleksei-arestovich-v-chm-ukrainskii-politicheskii-paradoks-i-sygraet-li-gosudarstvo-v-avtokratiiu
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ