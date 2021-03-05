У Зеленского рассказали, когда Медведчук может сесть в тюрьму

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, когда будут судить нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, который попал под санкции СНБО за финансирование терроризма. Об этом Арестович сообщил во время эфира на канале "Укрлайф".

Фото: РБК

Арестовичу задали вопрос о том, стоит ли ожидать уголовного процесса в отношении Виктора Медведчука, ведь после введения санкций прошло уже две недели, а подозрение политику так и не было предъявлено.

Он отметил, что уголовный процесс в отношении Медведчука обязательно будет, а само дело будут двигать постепенно, доказательства для этого есть. Арестович сказал, что СНБО ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности из-за деятельности Медведчука, так как закон о санкциях позволяет сделать это вне зависимости от решения суда.

Советник главы ОП сказал, что судебные процессы против Медведчука начнутся в скором времени.

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

2 февраля СНБО вводил санкции против Тараса Козака, который был номинальным владельцем телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Россия затягивает обмен пленными на Донбассе.

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