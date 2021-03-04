Кто может сменить Шмыгаля: названы возможные кандидаты в премьеры

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Сегодня — год как Денис
Шмыгаль на посту премьера. И почти с самого начала ему прочат отставку.
Сейчас слухи усилились. "Комментарии" разузнали у экспертов, кто и почему может
прийти ему на смену и поможет ли это улучшить ситуацию в Украине.
Фото из открытых источников
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro
Тарас Семенюк считает, что у президента нет кандидатуры на пост главы
правительства.
"Его партия не может предложить из своих рядов
такую персону, хотя именно так должно быть с точки зрения демократии. Потому
президенту приходится идти "на рынок" и искать там. Или выбирать из тех, кто
есть. В кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД
Арсен Аваков, поскольку это единственный государственник с солидным опытом
управления. К тому же, Аваков идет в тандеме с президентом, что понятно из
недавних интервью, которые он дал "1+1" и Гордону. А президенту нужен надежный
премьер, который не будет играть свою игру, но будет сотрудничать в
треугольнике президент-парламент-правительство", — поясняет Тарас Семенюк.
Он также подчеркивает, что западные лоббисты
продвигают свою версию кабинета министров. Но большинство этих кандидатов
никогда не были в политике, хотя в бизнесе достигли успехов.
"В сегодняшней ситуации Зеленский будет делать
ставку на проверенных кандидатов, а не на неизвестных или управляемых кем-то
потенциальных премьеров. Во время кризиса Украине нужен кризисный менеджер,
который будет независим от олигархов, а также имеет авторитет для наведения
порядка в стране", — уверен Тарас Семенюк.
Политический аналитик Сергей Лозовский,
комментируя возможную смену премьера, отмечает: "Не имеет значения, это
произойдет сегодня или через полгода, будет его фамилия Пупкин или Розенбаум.
Когда поезд идет не туда, нет разницы, кто в кабине машиниста".
А поезд (страна), по мнению Сергея Лозовского,
мечется как корабль без ветрил с 1917 года, когда в результате революции были
поломаны многие важнейшие принципы, на которых зиждется государство. И с тех
пор, уверяет эксперт, они так и не появились.
"В Конституции прописаны условия реализации
принципов, которых нет. И даже эти условия и описания меняются постоянно, —
отмечает аналитик. – Менять нужно всех и вся. Но начинать с основ. А что у нас?
Людей на должности, в том числе министерские, подбирают не по профессиональным
качествам, а по длинному и гибкому языку (чтоб доставать труднодоступные места)
и отсутствию чувства стыда (чтобы смотреть людям в глаза, рассказывая, как
жизнь улучшилась, хоть всё с точностью наоборот). Правительство Шмыгаля за год
даже не смогло представить свою программу, что не помешало распределять бюджет.
Так что, подчеркиваю, нет разницы в фамилии премьера, если у нас беда в самой
системе государственного управления и направления движения страны".
Напомним, в феврале многие депутаты
снова прогуливали заседания в Раде. Мы узнали, как борются с нарушителями
другие страны.
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