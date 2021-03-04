Кто может сменить Шмыгаля: названы возможные кандидаты в премьеры

Сегодня — год как Денис Шмыгаль на посту премьера. И почти с самого начала ему прочат отставку. Сейчас слухи усилились. "Комментарии" разузнали у экспертов, кто и почему может прийти ему на смену и поможет ли это улучшить ситуацию в Украине.

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"В кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД Арсен Аваков"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что у президента нет кандидатуры на пост главы правительства.

"Его партия не может предложить из своих рядов такую персону, хотя именно так должно быть с точки зрения демократии. Потому президенту приходится идти "на рынок" и искать там. Или выбирать из тех, кто есть. В кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД Арсен Аваков, поскольку это единственный государственник с солидным опытом управления. К тому же, Аваков идет в тандеме с президентом, что понятно из недавних интервью, которые он дал "1+1" и Гордону. А президенту нужен надежный премьер, который не будет играть свою игру, но будет сотрудничать в треугольнике президент-парламент-правительство", — поясняет Тарас Семенюк.

Он также подчеркивает, что западные лоббисты продвигают свою версию кабинета министров. Но большинство этих кандидатов никогда не были в политике, хотя в бизнесе достигли успехов.

"В сегодняшней ситуации Зеленский будет делать ставку на проверенных кандидатов, а не на неизвестных или управляемых кем-то потенциальных премьеров. Во время кризиса Украине нужен кризисный менеджер, который будет независим от олигархов, а также имеет авторитет для наведения порядка в стране", — уверен Тарас Семенюк.

"Нет разницы в фамилии премьера, если у нас беда в самой системе государственного управления"

Политический аналитик Сергей Лозовский, комментируя возможную смену премьера, отмечает: "Не имеет значения, это произойдет сегодня или через полгода, будет его фамилия Пупкин или Розенбаум. Когда поезд идет не туда, нет разницы, кто в кабине машиниста".

А поезд (страна), по мнению Сергея Лозовского, мечется как корабль без ветрил с 1917 года, когда в результате революции были поломаны многие важнейшие принципы, на которых зиждется государство. И с тех пор, уверяет эксперт, они так и не появились.

"В Конституции прописаны условия реализации принципов, которых нет. И даже эти условия и описания меняются постоянно, — отмечает аналитик. – Менять нужно всех и вся. Но начинать с основ. А что у нас? Людей на должности, в том числе министерские, подбирают не по профессиональным качествам, а по длинному и гибкому языку (чтоб доставать труднодоступные места) и отсутствию чувства стыда (чтобы смотреть людям в глаза, рассказывая, как жизнь улучшилась, хоть всё с точностью наоборот). Правительство Шмыгаля за год даже не смогло представить свою программу, что не помешало распределять бюджет. Так что, подчеркиваю, нет разницы в фамилии премьера, если у нас беда в самой системе государственного управления и направления движения страны".

Напомним, в феврале многие депутаты снова прогуливали заседания в Раде. Мы узнали, как борются с нарушителями другие страны.

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