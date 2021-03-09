У Зеленского рассказали, какие СМИ читает и смотрит Президент

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о том, какие СМИ читает и смотрит Владимир Зеленский, а также заявила, что глава государства активно читает главные сайты страны и смотрит политические ток-шоу. Об этом она сообщила в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

Фото: ОП

По ее словам, Зеленский регулярно читает и смотрит основные украинские СМИ. Она назвала журналиста Дмитрия Гордона, сайты "Украинская правда", НВ, "Корреспондент", "РБК-Украина" и другие.

Также Мендель сказала, что президент смотрит политические ток-шоу на телевидении и очень внимательно следит за новостями. Она отметила, что в данном вопросе Зеленский является перфекционистом.

Она сказала, что президенту нужно четко понимать, почему в конкретных СМИ делаются разные акценты на новостях о нем и его команде. Также она обратила внимание на то, что журналисты не всегда подбирают правильные фото для новостей, которые меняют контекст информационного повода и восприятие со стороны людей.

Юлия Мендель работает на должности пресс-секретаря Владимира Зеленского с июня 2019 года. До этого она работала журналисткой в ряде известных изданий.

После прихода Владимира Зеленского на должность президента Украины первый глава ОП Андрей Богдан заявлял, что команде Зеленского не нужны классические СМИ для того, чтобы коммуницировать с народом, ведь они могут делать это напрямую без посредничества журналистов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок президентских полномочий.

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