У Зеленского раскрыли новые детали переговоров с Байденом

В Офисе Президента Украины раскрыли новые детали первого телефонного разговора между главой государства Владимиром Зеленским и новым президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью изданию "Левый берег".

Владимир Зеленский

По его словам, во время телефонного разговора с Джо Байденом президент Украины рассказал о том, какую помощь Соединенные Штаты Америки могут оказать нашей стране. Он отметил, что Байден заявил, что Украина не останется без поддержки со стороны США.

Чиновник сказал, что главы государств подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и глава Белого дома заверил, что Украина не останется одна. Еще в начале диалога Байден заверил Зеленского, что их разговор будет содержательным. Кроме Донбасса, лидеры стран обсудили вопрос деоккупации Крыма и участия американцев в саммите Крымской платформы, который состоится в канун 30-й годовщины независимости Украины.

Также заместитель Ермака высказал убеждение, что Белый дом четко показал всеми миру то, что никто не сможет безнаказанно нападать на Украину и оккупировать ее территории.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским он поддержал реформы в Украине.

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