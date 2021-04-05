Россия планирует захватить Мариуполь и Бердянск, – генерал

Американский генерал и бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес рассказал о долгосрочных планах России по захвату Мариуполя и Бердянска. Это нужно Кремлю для того, чтобы полностью "оторвать" Украину от территории оккупированного Крыма. Об этом он сообщил в интервью изданию "Униан".

Война на Донбассе

По его словам, страна-агрессор хочет полностью "отрезать" материковую Украину от побережья Черного моря и Крыма, а для этого в Москве планируют захватить Мариуполь и Бердянск. Он заявил, что Кремль ставит стратегической задачей дестабилизацию обстановки в Украине и давление на президента Владимира Зеленского для того, чтобы он принимал решения, выгодные России.

Генерал сказал, что в долгосрочной перспективе Россия собирается изолировать Украину от Черного моря и пробиваться к Одессе. Первыми целями страны-агрессора военный назвал Мариуполь Донецкой области и Бердянск Запорожской областях. Он отметил, что США абсолютно четко показывают России то, что суверенитет Украины должен быть восстановлен, а оккупированные территории Донбасса и Крыма – освобождены.

Также военный заявил, что возвращение временно оккупированных территорий Украины не произойдет быстро, однако над этим необходимо работать, что Украина и делает, а США ее в этом поддерживают.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о возможности введения комендантского часа в Украине.

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