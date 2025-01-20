Путин предчувствует боль: что не так с его поздравлением Трампу (ВИДЕО)

Лицо российского правителя Владимира Путина во время оглашения его поздравлений 47-му президенту США Дональду Трампу выдает скрытую тревогу диктатора. При всех словах и надеждах глава Кремля чувствует, что теперь Белый дом реально может его обидеть, поскольку Трамп — это не травоядный и осторожный Джо Байден. Такое мнение выразил получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

Владимир Путин в ожидании Трампа. Фото: пресс-служба Кремля

"Стараясь попасть в число первых поздравителей, не дожидаясь отмашки — Путин уже навилял хвостиком. Путин вилял усердно, но рожицу отрегулировать так и не сумел: был кисл и скукожен. Чекистское чутье его не подводит, он предчувствует боль, ибо на смену Байдену пришел пахан, который неизбежно, при любом раскладе повозит Путина мордой по столу и оторвет, как минимум, одно ухо", — высказался Невзоров.

По мнению публициста, Байден, в отношении Путина "демонстрировал брезгливость", но на "личный поединок с обнаглевшим кремлевцем" не шел.

"Трамп — это другая песня. Ему нужны трофеи своих побед. Поэтому скальп Путина ненадолго задержится на голове московского вурдалака. Возможно, Трамп его снимет ласково, но путинский политический скальп слишком лакомый трофей, чтобы оставить его на Вовином черепе. Это именно то, чем Трамп обязательно должен помахать с трибуны конгресса", — написал он.

Публицист допускает, что Путин попытается сопротивляться, но тогда история примет совсем другой оборот.

"Так или иначе, события раскаляются. По всей вероятности, Трамповы вердикты будут болезненны и для Украины и для упыря (Путина)", — спрогнозировал Невзоров.





"Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".

Как отмечал портал "Комментарии", Трамп, обещавший закончить за один день (сначала после своего избрания, потом — инаугурации) войну в Украине, не упомянул ее в перечне приоритетных тем, которым он посвятит первую неделю в Белом доме. Во время своей инаугурационной речи 20 января вступивший в свои права 47-й президент США также ни разу не упомянул Украину.