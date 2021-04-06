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Главная Новости Политика внешняя политика У Путина заявили, что Украина и Россия разорвут все отношения
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У Путина заявили, что Украина и Россия разорвут все отношения

Песков сказал, что страны вскоре полностью разорвут отношения

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что скоро Украина и Россия полностью разорвут все возможные отношения, которые могут быть между странами. Об этом он заявил, когда комментировал введение санкций СНБО Украины против российских компаний.

У Путина заявили, что Украина и Россия разорвут все отношения

Владимир Путин и Дмитрий Песков

По его словам, в скором времени отношения Украины и России дойдут до такого уровня, что не будет места для любых ответных действий. Спикер Кремля заявил, что "для взаимности не будет места". Также он отметил, что страны разорвут все отношения и сказал, что это "плохо".

3 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда российских компаний, активы которых были заблокированы на территории Украины. Также все предприятия были лишены украинских лицензий и получили запрет на любую деятельность на территории нашей страны. 

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, что заблокировало телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. 

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также СНБО ввел санкции против топ-чиновников времен Януковича, которые способствовали российской агрессии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет политика НАТО в отношении России.

Читайте также о возможном привлечении США к переговорам по Донбассу. 


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Обусуждения

Влад

сегодня, 11:49

Жора, CУПЕР....!!!

Путин - урод

сегодня, 11:44

...что страны разорвут все отношения и сказал, что это "плохо". И это - ХОРОШО

Жора

сегодня, 11:17

Давно пора. Это нужно было сделать на следующий день после анексии Крыма и хрени на Донбасе. Россия всю историю всегда была врагом Украины. Всегда пыталась подмять ее. И что б там не говорили в переписанных комуняками учебниках истории

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