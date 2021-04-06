У Путина заявили, что Украина и Россия разорвут все отношения

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что скоро Украина и Россия полностью разорвут все возможные отношения, которые могут быть между странами. Об этом он заявил, когда комментировал введение санкций СНБО Украины против российских компаний.

Владимир Путин и Дмитрий Песков

По его словам, в скором времени отношения Украины и России дойдут до такого уровня, что не будет места для любых ответных действий. Спикер Кремля заявил, что "для взаимности не будет места". Также он отметил, что страны разорвут все отношения и сказал, что это "плохо".

3 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда российских компаний, активы которых были заблокированы на территории Украины. Также все предприятия были лишены украинских лицензий и получили запрет на любую деятельность на территории нашей страны.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, что заблокировало телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также СНБО ввел санкции против топ-чиновников времен Януковича, которые способствовали российской агрессии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет политика НАТО в отношении России.

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