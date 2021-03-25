У Путина выступили с угрозами в адрес США и Байдена

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Гриниченко Дима
Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев выступил с заявлением в адрес США. Он сказал, что американцы понесут ответственность, если попробуют создавать "трудные дни" для РФ. Об этом он сообщил в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС.
Фото: Google
Патрушев таким образом прокомментировал заявление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который в эфире американского телеканала заявил, что между США и Россией наступают "трудные дни" и они собираются давать решительный ответ Кремлю по ряду вопросов.
Секретарь российского совбеза сказал, что если американцы что-то предрекают, то это значит, что они планируют это и могут реализовать. Он отметил, что в США будет нести ответственность за те поступки, которые могут совершить.
Патрушев сказал, что Россия не проявляла никакой враждебности в адрес США, а также не собирается делать этого в будущем. Также он подчеркнул, что в Кремле настроены на конструктивное взаимодействие, которое бы учитывало интересы всех сторон.
Справка: в недавнем интервью телеканалу ABC журналист задал Джо Байдену вопрос о том, является ли президент России Владимир Путин убийцей, на что президент США ответил утвердительно. Позже его высказывание подтвердила пресс-секретарь администрации Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что Байден дал прямой ответ на прямой вопрос.
Путин прокомментировал заявление Байдена детской поговоркой, пожелал ему здоровья, а также предложил пообщаться напрямую в прямом эфире, однако президент США ответил главе Кремля отказом.
Ранее "Комментарии" сообщали, когда Зеленский встретится с Байденом.
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Иван Сирко
сегодня, 10:58
Лживый кацапа-еврейский путин убийца!!! Заслуживает только одного трибунала на свои преступления!!!
Брат
сегодня, 10:54
ТАСС-пропагандистский??!! Какой дебил его так назвал?!! В таком случае все сми запада пропагандистские,а "Свобода" и ему подобные вообще должны быть уничтожены за лодь,пропаганду ненависти.