У Путина рассказали о полномасштабной войне на Донбассе

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Гриниченко Дима
Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление насчет войны на Донбассе и назвал "красную черту" для Москвы в этом вопросе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами российским государственных СМИ.
Фото: РБК
По словам Пескова, так называемой "красной чертой" для Кремля является ситуация, когда на Донбассе будут возобновлены полномасштабные боевые действия. Он отметил, что если это случиться, то в Москве буду анализировать ситуацию для принятия новых решений.
Он отметил, что возобновление полномасштабной войны на Донбассе будет "красной чертой" для Украины в процессе переговоров по урегулированию конфликта.
Песков подчеркнул, что если красная черта будет пересечена, то в Кремле будут приниматься новые решения после анализа ситуации.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения российских войск на территорию Украины.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ обвинили Россию в срыве минских соглашений.
Читайте также, почему Россия затягивает обмен пленными на Донбассе.
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Кр
сегодня, 11:04
Bujhm, это точно
Bujhm
сегодня, 10:50
Кацапы не успокоятся пока не огребут по полной. Так всегда было и так будет.