У Путина рассказали о полномасштабной войне на Донбассе

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление насчет войны на Донбассе и назвал "красную черту" для Москвы в этом вопросе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами российским государственных СМИ.

Фото: РБК

По словам Пескова, так называемой "красной чертой" для Кремля является ситуация, когда на Донбассе будут возобновлены полномасштабные боевые действия. Он отметил, что если это случиться, то в Москве буду анализировать ситуацию для принятия новых решений.

Он отметил, что возобновление полномасштабной войны на Донбассе будет "красной чертой" для Украины в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

Песков подчеркнул, что если красная черта будет пересечена, то в Кремле будут приниматься новые решения после анализа ситуации.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения российских войск на территорию Украины.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ обвинили Россию в срыве минских соглашений.

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