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Главная Новости Политика внешняя политика У Путина рассказали, что будет с Россией в случае большой войны на Донбассе
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У Путина рассказали, что будет с Россией в случае большой войны на Донбассе

Песков назвал последствие обострения для России

сегодня, 10:25 comments1304
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что будет с Россией в случае обострения ситуации и большой войны с Украиной на Донбассе. Высказывание Пескова процитировало российское издание "РБК".

У Путина рассказали, что будет с Россией в случае большой войны на Донбассе

Владимир Путин и Дмитрий Песков

По его словам, эскалация и обострение ситуации на Донбассе может оказать негативное воздействие на российскую экономику и существенно ударить по курсу рубля. Спикер Кремля считает, что в макроэкономическом плане, ситуация в России остается стабильной и предсказуемой.

В то же время он отметил, что из-за того, что на границах России происходит нагнетание напряженности, происходит негативное влияние на российский рынок, в первую очередь в эмоциональном плане.

Он сказал, что фактор влияния военной напряженности на российскую экономику является привычной практикой, однако макроэкономическая ситуация, по его словам, в России стабильна и предсказуема.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. В последнее время РФ массово стягивает войска в оккупированный Крым и к границе с восточными областями Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты в Крыму хотят судить экс-президента Порошенко.

Читайте также об уходе Юрия Витренко с поста и.о. министра энергетики. 




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