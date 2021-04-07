Витренко ушел с поста и.о. министра энергетики — СМИ

В Кабмине намечаются новые кадровые перестановки. Об этом свидетельствует просочившаяся в прессу информации об увольнении Юрия Витренко, исполняющего обязанности министра энергетики. Новость сообщает "Экономическая правда".



Юрий Витренко. Фото из открытых источников

Приближенные к чиновнику источники сообщили журналистам издания, что якобы подготовка к уходу с должности длится уже не первую неделю. Вещи, находящиеся в личном распоряжении, Витренко якобы увез из занимаемого кабинета больше десяти дней назад. Тогда же, судя по всему, появились и первые разговоры об отставке политика.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее в Telegram-канале "Депутатская курилка" появилось сообщение о том, что на место главы Министерства энергетики уже якобы найден новый человек.

Инсайдеры предполагают, что высокое кресло может занять кто-то, связанный с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Конкретного имени администраторы канала не озвучивают.

Напомним, что еще в феврале Юрий Витренко опровергал любые слухи об отставке. Тогда политик уверял, что должность не является для него определяющим фактором, поскольку прежде всего он занимается помощью стране.

Также "Комментарии" сообщали, что это именно Витренко в свое время прогнозировал вероятное увеличение коммунальных тарифов вдвое. Более подробно об этом можно узнать в нашем материале.

На портале вы найдете и оценки экспертов касательно неоднократных попыток власти "продвинуть" Юрия Витренко конкретно на пост министра, а не и.о.

Также специалисты анализировали недавно принятый закон насчет возвращения конкурсов на госслужбу, углядывая в нем связь с подавшим в отставку чиновником. Какую именно, читайте в нашей публикации.

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