Оккупанты в Крыму хотят судить Порошенко за "водную блокаду"

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Ольга Чародий
Самопровозглашенная власть во временно оккупированном Россией
Крыму сообщила, что готовит судебный иск из-за "водной блокады"
полуострова против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Петр Порошенко (фото из открытых источников)
О соответствующих намерениях объявил Сергей Трофимов, глава
так называемого "Комитета по законодательству парламента Крыма".
В "суд" также будут обращаться из-за "участия
в блокаде" Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура
Ислямова. Оккупационные власти закидывают им совершение "террористических
актов", "организацию террористического сообщества" и участие в
нем, "диверсию" и "экоцид".
Трофимов говорит, что сейчас собраны все материалы и
завершаются работы над соответствующими заявлениями. После чего документы будут
переданы в "правоохранительные органы".
В так называемом "парламенте Крыма" посчитали, что
сумма ущерба из-за "водной блокады" составляет около полутора
триллиона рублей.
Из-за перекрытия Северо-Крымского канала оккупанты, которые
сами нарушили международное право, собираются привлечь Украину к
международно-правовой ответственности.
Напомним, большинство украинцев обеспокоены участившимися новостями о скоплении военных машин и танков возле границ страны. Также регулярно поступает информация об увеличении представителей российской армии в оккупированном Крыму. Причину такого поведения нашего северного соседа попытался объяснить руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид КравчукПо словам Кравчука, постоянным "бряцаньем оружием" на украинской границе Россия пытается продемонстрировать свое превосходство, "показать силу". Также это может быть желание превратить Крым в площадку для последующего создания на полуострове настоящего военного плацдарма. Первый украинский президент считает, что аннексированный Крым — отличное место для спекуляций на внешнеполитические темы. На это влияет географическое положение полуострова, близость к Турции и вообще морское соседство по бассейну Черного моря с другими государствами.
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