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Главная Новости Политика внутренняя политика Оккупанты в Крыму хотят судить Порошенко за "водную блокаду"
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Оккупанты в Крыму хотят судить Порошенко за "водную блокаду"

В так называемом "парламенте Крыма" посчитали, что сумма ущерба из-за "водной блокады" составляет около полутора триллиона рублей

сегодня, 06:16
Автор:

Ольга Чародий

Самопровозглашенная власть во временно оккупированном Россией Крыму сообщила, что готовит судебный иск из-за "водной блокады" полуострова против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Оккупанты в Крыму хотят судить Порошенко за "водную блокаду"

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

О соответствующих намерениях объявил Сергей Трофимов, глава так называемого "Комитета по законодательству парламента Крыма".

В "суд" также будут обращаться из-за "участия в блокаде" Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова. Оккупационные власти закидывают им совершение "террористических актов", "организацию террористического сообщества" и участие в нем, "диверсию" и "экоцид".

Трофимов говорит, что сейчас собраны все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями. После чего документы будут переданы в "правоохранительные органы".

В так называемом "парламенте Крыма" посчитали, что сумма ущерба из-за "водной блокады" составляет около полутора триллиона рублей.

Из-за перекрытия Северо-Крымского канала оккупанты, которые сами нарушили международное право, собираются привлечь Украину к международно-правовой ответственности.

Напомним, большинство украинцев обеспокоены участившимися новостями о скоплении военных машин и танков возле границ страны. Также регулярно поступает информация об увеличении представителей российской армии в оккупированном Крыму. Причину такого поведения нашего северного соседа попытался объяснить руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук

По словам Кравчука, постоянным "бряцаньем оружием" на украинской границе Россия пытается продемонстрировать свое превосходство, "показать силу". Также это может быть желание превратить Крым в площадку для последующего создания на полуострове настоящего военного плацдарма. Первый украинский президент считает, что аннексированный Крым — отличное место для спекуляций на внешнеполитические темы. На это влияет географическое положение полуострова, близость к Турции и вообще морское соседство по бассейну Черного моря с другими государствами.

Также на портале найдется информация о том, какой прогноз о взаимоотношениях Украины и России на ближайшее десятилетие сделал представитель отечественной делегации в ТКГ Алексей Арестович. 



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Источник: https://ua.krymr.com/a/news-krym-pozov-za-vodnu-blokadu-kryminalna-sprava-poroshenko/31191685.html
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