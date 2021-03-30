У Путина пожаловались на Зеленского по поводу войны на Донбассе

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление о войне на Донбассе и президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сообщил во время интервью изданию "Аргументы и факты".

Владимир Путин и Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле отмечается полный ступор в прогрессе по минскому процессу и нормандскому формату. Песков сказал, что при президенте Украины Владимире Зеленском ситуация стала хуже, а сторонам конфликта якобы не удалось продвинуться в мирном процессе.

Песков также сказал, что на сегодняшний день можно увидеть нагнетание напряженности на линии фронта, он заявил, что те скромные достижения, которые сделали раньше, фактически перечеркнуты. Спикер Кремля отметил, что сейчас никто не видит поводов для того, чтобы проводить встречу на высшем уровне.

Пресс-секретарь российского президента также высказал опасение насчет того, что в Украине считают мертвыми минские соглашения, и сказал, что разговоры о том, что нужны новые документы и соглашения, несут наибольшую опасность.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, возможно ли прекратить войну на Донбассе.

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