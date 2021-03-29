План мирного урегулирования конфликта: возможно ли прекратить войну на Донбассе

Сейчас много говорят о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который якобы разработали в рамках Нормандского формата Украина, Германия и Франция, и который намеревались представить в конце марта. Существует ли план на самом деле? Что это может быть? Есть ли вероятность, что увеличение обстрелов и жертв на Донбассе связано с намерением России сорвать новый вариант мирного плана? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Политика умиротворения агрессора никогда себя не оправдывала"

Соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг Людмила Долгоновская предполагает, что эскалация Россией ситуации на линии соприкосновения (в том числе убийство 4 и ранение 2 украинских воинов во время обстрела 26 марта в районе н.п. Шумы) связана, скорее, с более широким геополитическим контекстом.

"А именно – с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель для участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО. В своем заявлении Госсекретарь США четко отметил ответственность России за ее действия, — поясняет Людмила Долгоновская. — Понимая активную позицию Вашингтона и заинтересованность Парижа и Берлина добиться сдвигов в урегулировании ситуации в Украине, Кремль запугивает Украину и ее партнеров таким зверским способом — убивая украинских военнослужащих".

Эксперт уверена, что политика умиротворения агрессора никогда себя не оправдывала. И призывает не поддаваться на давление и шантаж со стороны кремлевского убийцы.

"Прочная армия вместе с активной дипломатией и поддержкой демократического мира поможет нам победить в войне с агрессором, — уверена Людмила Долгоновская. — Относительно планов урегулирования, об этом можно будет предметно говорить, когда увидим сам документ или официальное заявление".

"Скорее всего, до результатов выборов Канцлера в Германии никаких особых движений с вопросом войны или мира на Донбассе не произойдет"

Никто в Украине и ЕС не сомневается в том, что Донбассу нужен мир. Вопрос в другом — какой именно, на каких условиях? При этом, время достижения этого мира — не определено. На это обращает внимание политический консультант Александр Вербицкий.

"На сегодняшний день существуют процессы, которые напрямую связаны с происходящим в ОРДЛО. И это не переговоры в формате ТКГ (так называемый "Минск-2"), не предложения России, или то, что желает предложить ЕС для продолжения своих с нею взаимоотношений с учетом интересов Украины. Речь идет о Военной Доктрине Великобритании, принятой недавно (так называемая Военная Доктрина Бориса Джонсона), в которой пусть не прямо, но уделено внимание Украине. То есть, стратегическим интересам Великобритании в Черном море. Это подтверждается заявлением наших высших должностных лиц в прошлом году (к примеру, замглавы Офиса президента Игоря Жовквы в октябре 2020 года), о возможном совместном строительстве двух баз ВМФ на побережье Азовского и Черного морей на украинской территории. И о возможном создании москитного флота при поддержке Великобритании", — напоминает эксперт.

По его мнению, необходимо учитывать и разработку Оборонительной Доктрины ЕС (предполагаемый срок опубликования — весна 2022 года), выборы федерального Канцлера в Германии (сентябрь 2021 года) и президента Франции (весна 2022 года).

"Скорее всего, до результатов выборов Канцлера в Германии никаких особых движений с вопросом войны или мира на Донбассе не произойдет, — прогнозирует Александр Вербицкий. — За исключением непредвиденного случая (открытые военные действия). Надо понимать, что ЕС в своих взаимоотношениях с Россией готов идти на сотрудничество в тех сферах, где видят взаимный экономический интерес. В том числе, несмотря на санкционное давление США против участников проекта "Северный поток-2", готов позволить завершить строительство – с условием обеспечения транзита определенной части газа через территорию Украины (это не только важная доходная статья нашего бюджета, но и элемент нацбезопасности, сдерживающий РФ от открытого вторжения). Всё вышеперечисленное находится в стратегической части нынешней ситуации — и её перспективе до мая 2022 года".

Тактика же взаимоотношений "Россия-ЕС-Украина" предполагает переговорный процесс в формате ТКГ. Что не мешает сторонам время от времени обмениваться различными заявлениям и действиями, отмечает политконсультант.

"Так называемые предложения России, или совместный План "ЕС-Украина" мог стать реальным, если бы на горизонте переговорного процесса находился некий удобоваримый для сторон результат. Для России – хотя бы частичное снятие санкций, для Украины — контроль над своими территориями, для ЕС- продолжение сотрудничества с Россией в формате 2013 года. Промежуточный результат для каждой из сторон тоже был бы вполне допустим, в качестве показателя эффективности деятельности на посту руководителя государства и для достижения экономических результатов в условиях экономического спада и пандемии. Военная же операция по восстановлению контроля над собственной территорией (ОРДЛО) исключается по многим причинам. Одна из них, вероятный противник — противостоящая Украине российская армия, которая, скорее всего, придёт на помощь "гражданам РФ на территории ОРДЛО". Уверен, что такой вариант учитывается нашим Генштабом", — подчеркивает Александр Вербицкий.

Он уверен, что мирное разрешение проблемы лежит в плоскости переговорного процесса вокруг экономической сферы. А именно — сохранение прокачки газа (транзита) через нашу территорию, и возможное участие ЕС в восстановлении Донбасса в среднесрочной перспективе. С тем условием, что к самому переговорному процессу в том или ином виде подключатся США (вероятно — в качестве наблюдателя или посредника). А Россия, закончив строительство газопровода "Северный поток-2", гарантированно выведет с территории ОРДЛО своих "военных советников" и всех, кто пожелает уйти с ними.

"Украина к тому времени примет необходимые законодательные нормы относительно всех тех, кто сотрудничал с властями в т.н. "республиках" и определит статус территории ОРДЛО, — предполагает эксперт. – Из чего я исхожу, делая такие допущения? Идет обсуждение законопроектов о статусе коллаборантов и субтерриториальном/субрегиональном делении Украины на 10 регионов для "удобства финансирования", включая территории ОРДЛО. Имеем также нынешние взаимоотношения между США и РФ в сфере ядерной безопасности и обычных вооружений, а также определение основным конкурентом США не России, а Китая. Поэтому не исключаю наличие промежуточного Плана по Донбассу, некой договоренностей на высшем уровне между США и РФ, о котором стало известно (без деталей) руководству ЕС".

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