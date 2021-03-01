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У Путина ответили на заявление Байдена об аннексии Крыма

Россия оккупировала полуостров 7 лет назад

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина и спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, в котором тот отметил, что не признает аннексию Крыма Россией в 2014 году. Об этом он сообщил в комментарии российским государственным информационным агентствам. 

У Путина ответили на заявление Байдена об аннексии Крыма

Фото: РБК

По его словам, Россия не аннексировала Крым, а полуостров якобы сам "присоединился" к РФ в соответствии со всеми нормами международного права. 

Комментарий Пескова был ответом на заявление нового президента США Джо Байдена к годовщине начала российской агрессии против Украины. Байден заявил, что американцы никогда не признают оккупацию Крыма и сказал, что США и Украина будут вместе противостоять российской агрессии.

Песков отметил, что признать аннексию Крыма действительно невозможно, ведь якобы никакой аннексии не было. 

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которая продолжается до сих пор. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, зачем Россия провоцирует большую войну на Донбассе.

Читайте также, что будут рассматривать на следующем заседании СНБО.


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