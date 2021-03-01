Данилов рассказал, что будут рассматривать на следующем заседании СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что будут рассматривать на следующем заседании СНБО. В частности, заседание будет посвящено вопросам государственных изменников и дезертиров. Об этом Данилов сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По его словам, на следующем заседании СНБО будут заслушаны отчеты Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел о делах, которые касаются государственной измены и дезертирства.

Он отметил, что ведомства должны будут дать объяснение, почему данные дела не расследованы до конца. Данилов сказал, что СНБО хочется услышать, почему уголовные дела многие годы находятся в непонятном состоянии. Секретарь СНБО подчеркнул, что спустя 6-7 лет точка в этих делах так и не поставлена.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков.

26 февраля СНБО ввел санкции против лиц, которые содействовали российской агрессии, среди которых бывший глава СБУ Якименко и бывший глава МВД Захарченко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может спасти Украину от российской агрессии.

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