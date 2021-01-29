У Путина ответили на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

Спикер Кремля и пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призвала власти России присоединить Донбасс. Об этом сообщает российское издание "Газета.ру".

Владимир Путин. Фото: Ведомости

Симоньян посетила форму боевиков в Донецке, который назывался "Русский Донбасс" и призвала власти Кремля присоединить к России оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Дмитрий Песков заявил, что Маргарита Симоньян не выражает официальную позицию властей РФ, однако он подчеркнул, что российские власти продолжат "содействовать в урегулировании кризиса".

Он также сказал, что Россия продолжит защищать русскоязычных в Украине и отстаивать "последовательную позицию по защите прав русскоязычных на Донбассе".

28 января во время выступления на форуме боевиков "Русский Донбасс" в Донецке главный редактор российского пропагандистского канала "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила о том, что жители Донбасса "хотят чувствовать себя дома" и "иметь возможность быть русскими" и призвала кремлевское руководство к аннексии оккупированных территорий.

Справка: с апреля 2014 года по сегодняшний день в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ при содействии незаконных вооруженных формирований.

Предшествовала войне на Донбассе аннексия Россией Крыма, которая произошла в марте 2014 года в нарушение всех норм международного права.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук заявил о разочаровании в минском переговорном процессе.

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