Россия использует понятие "Донбасс", как идеологическое оружие, – Арестович

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Гриниченко Дима
Советник украинской делегации в минской ТКГ и главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что Россия использует понятие "Донбасс" в качестве идеологического оружия против Украины. Об этом он написал на своем канале в Telegram.
Алексей Арестович. Фото: ZN
По словам Арестовича, понятия "Донбасс", а также "Восточная и Западная Украина" являются психолингвистическими контрактами Кремля, которые Россия использует, как идеологическое оружие.
Он призвал украинцев избегать этих выражений.
Арестович заявил, что нет никакого "Донбасса", а есть Луганская и Донецкая области Украины.
Также он подчеркнул, что нельзя применять понятия "Восточная и Западная Украина", так как их применяют в отношении отдельны государств, таких как Западая и Восточная Германия, Северная и Южная Корея.
Советник главы ОП сказал, что если применять подобные понятия географически, то можно говорить о востоке и западе Украины.
Также в своем посте Арестович сказал, что Украина является исторической правонаследницей Киевской Руси, а Россия является наследницей Золотой Орды.
По его словам, Киев, как центр Руси и её истинный преемник по-прежнему ждет оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.
Алексей Арестович был назначен советником главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука в октябре 2020 года.
Также в декабре 2020 года он стал внештатным советником по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента Андрея Ермака.
До этого Арестович был известен, как блогер, военный обозреватель и лектор.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия собирается захватить новые территории Украины.
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сегодня, 11:44
Наш арыстович продолжает радовать эпохальными открытиями - в Украине нет Донбасса, а также запада и востока. Юга и севера, похоже, также не существует. Большая часть территории сегодняшней Украины входила в состав Золотой Орды, но она почему-то является наследницей Киевской Руси. При этом, он почему-то не говорит, что государственность Киевской Руси была заложена выходцами с Севера русских земель, а именно норманнскими завоевателями, осевшими в Новгородской земле. До этого славяне жившие на территории сегодняшней Украины платили дань хазарам и поэтому, совершенно логично можно сделать вывод, что Киевская Русь является наследницей Хазарского каганата. Наш арыстович в очередной раз показал себя как демагог и манипулятор.