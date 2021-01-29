Россия использует понятие "Донбасс", как идеологическое оружие, – Арестович

Советник украинской делегации в минской ТКГ и главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что Россия использует понятие "Донбасс" в качестве идеологического оружия против Украины. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Алексей Арестович. Фото: ZN

По словам Арестовича, понятия "Донбасс", а также "Восточная и Западная Украина" являются психолингвистическими контрактами Кремля, которые Россия использует, как идеологическое оружие.

Он призвал украинцев избегать этих выражений.

Арестович заявил, что нет никакого "Донбасса", а есть Луганская и Донецкая области Украины.

Также он подчеркнул, что нельзя применять понятия "Восточная и Западная Украина", так как их применяют в отношении отдельны государств, таких как Западая и Восточная Германия, Северная и Южная Корея.

Советник главы ОП сказал, что если применять подобные понятия географически, то можно говорить о востоке и западе Украины.

Также в своем посте Арестович сказал, что Украина является исторической правонаследницей Киевской Руси, а Россия является наследницей Золотой Орды.

По его словам, Киев, как центр Руси и её истинный преемник по-прежнему ждет оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.

Алексей Арестович был назначен советником главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука в октябре 2020 года.

Также в декабре 2020 года он стал внештатным советником по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента Андрея Ермака.

До этого Арестович был известен, как блогер, военный обозреватель и лектор.

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