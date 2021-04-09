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У Путина назвали условие окончания войны на Донбассе за год

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие окончания войны на Донбассе за год

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который отвечает за переговоры с Украиной в Кремле назвал условие для того, чтобы якобы закончить войну на Донбассе за год. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции 8 апреля.

У Путина назвали условие окончания войны на Донбассе за год

Владимир Путин и Дмитрий Козак

По его словам, военный конфликт можно урегулировать за один год, однако для этого необходимо соблюдать все достигнутые договоренности. Он отметил, что с точки зрения практических шагов по урегулированию ситуации, то войну можно закончить за год.

Козак сказал, что нужно действовать последовательно и следовать договоренностям. Он подчеркнул, что сегодня курс взят на замораживание этого конфликта. Представитель Кремля также заявил, что за год войну можно закончить, если якобы руководствоваться минскими соглашениями.

Напомним, что по сообщениям украинской делегации в минской ТКГ именно Россия не выполняет минские соглашения, первым пунктом которых является полное прекращение огня на линии фронта — оно постоянно нарушается боевиками страны-агрессора.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Путин может уйти из власти в России.

Читайте также, что не дает вернуть переговоры по Донбассу в конструктивное русло. 


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