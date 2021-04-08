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Главная Новости Политика внешняя политика Стало известно, когда Путин может уйти из власти в России
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Стало известно, когда Путин может уйти из власти в России

Политик из РФ назвал два случая, при которых Путин уйдет

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман рассказал о том, при каких случаях президент России Владимир Путин будет вынужден уйти из власти и покинуть Кремль. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, когда Путин может уйти из власти в России

Владимир Путин

По словам политика, Владимир Путин будет оставаться у власти неограниченное количество времени, а уйти из Кремля его может заставить только серьезные проблемы со здоровьем или дворцовый переворот. Он отметил, что пока Путин сможет вставать с постели, он будет президентом России.

Гозман отметил, что Путин может избраться и после 2036 года, а для легитимного повода просто найдут очередного депутата в Госдуме, который скажет, что этого требует народ.

Также политик заявил, что российская власть не может быть сменена путем демократических выборов, ведь даже в случае поражения, она не признает своего проигрыша. Единственной вероятностью смены власти в России он назвал дворцовый переворот, возможность которого возрастает с каждым днем. 

Гозман подчеркнул, что Путин пришел не из бизнеса или промышленность, а из КГБ, а поэтому имеет все необходимые навыки для того, чтобы держаться у власти тогда, когда другие на это не способны. 

Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Он занимает этот пост уже более 17 лет, кроме периода 2008-2012 годов, когда Путин был премьер-министром во время президентства Дмитрия Медведева. В результате принятия поправок в конституцию России Путин получил возможность баллотироваться еще на два президентских срока, что позволяет ему оставаться у власти до 2036 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук назвал страну для переноса переговоров ТКГ.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua
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