У Путина четко дали понять о чем не будут говорить с Зеленским

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Данило Матюха
В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Владимиром Зеленским, но не желают обсуждать ничего кроме вопросов двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков - Фото: ТАСС
По его словам, заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Но со своей стороны Кремль не настроен разговаривать об урегулировании конфликта на Донбассе.
Также он добавил, что конкретных предложений о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины пока нет.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве и обсудить отношения и политику двух стран. Украинское общество заинтересовано ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие делают предположения, где именно они могут произойти. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Почему политик так считает и почему Зеленскому стоит воздержаться от поездки, читайте в нашем материале.
Также Кремль выдвинул предложение США перезагрузить отношения и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Кроме того, Россия предложила восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак и развивать отношения в сфере информтехнологий на высшем уровне. Ранее "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.
Кроме того, на портале вы можете прочитать о том, кто может стать посредником в диалоге между главами украинского и русского государств.
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