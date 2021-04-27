У Путина четко дали понять о чем не будут говорить с Зеленским

В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Владимиром Зеленским, но не желают обсуждать ничего кроме вопросов двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков - Фото: ТАСС

По его словам, заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Но со своей стороны Кремль не настроен разговаривать об урегулировании конфликта на Донбассе.

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", — отметил Песков.

Также он добавил, что конкретных предложений о месте проведения возможной встречи президентов РФ и Украины пока нет.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве и обсудить отношения и политику двух стран. Украинское общество заинтересовано ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие делают предположения, где именно они могут произойти. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Почему политик так считает и почему Зеленскому стоит воздержаться от поездки, читайте в нашем материале.

Также Кремль выдвинул предложение США перезагрузить отношения и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Кроме того, Россия предложила восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак и развивать отношения в сфере информтехнологий на высшем уровне. Ранее "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.

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