У Меркель зазвонил телефон во время переговоров с Путиным

Курьезная ситуация произошла сегодня в Москве, где проходят переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Во время того, как говорил российский президент, у Меркель в кармане вдруг зазвонил телефон. Как информирует издание "Комментарии", первым кадры с забавного инцидента выложил Телеграм-канал RIA Kremlin Pool.

Владимир Путин и Ангела Меркель Фото: Известия

Курьезность ситуации состоит в том, что обычно мировые лидеры поручают все гаджеты и тем более телефоны своим помощникам и консультантам из делегации сопровождения. Тем более, когда речь идет о каких-то публичным, массовых мероприятиях. В данном же случае видно, что Меркель то ли забыла передать телефон, то ли действительно постоянно носит его с собой и в данном случае просто забыла отключить звук.

Судя по выражению лица канцлера, ее огорчил такой внезапный и громкий звонок. Она попыталась быстро достать телефон из кармана и отключить его. Путин в это время не остановился и продолжил рассказывать об экономическом сотрудничестве двух страх. Правда при этом добавил, что также постоянно находится на прямом телефонном контакте с фрау Меркель.

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